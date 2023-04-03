Проверка боевой готовности ВС началась в Беларуси

Проверка боеготовности Вооруженных сил РБ началась в стране в понедельник, 3 апреля, по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Минобороны.

В оборонном ведомстве Беларуси проинформировали, что мероприятие носит комплексный характер и направлено на проверку командиров по части управления подчиненными в/ч и подразделениями в условиях приведения их в высшую степень боеготовности. Проверке также подлежит и готовность воинских частей оперативно справляться с поставленными задачами.



Руководит проверкой Госсекретариат Совбеза РБ. В Минобороны обращают внимание граждан, что во время мероприятий запланировано перемещение спецтехники. Возможны временные ограничения транспорта на определенных участках дорог.