«Вопрос переезда не столь существенен сейчас». Поговорили с Епископом Вениамином о назначении на должность Патриаршего экзарха всея Беларуси

Новости Беларуси. Священный синод Русской православной церкви назначил в Беларусь нового Митрополита, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Патриаршим экзархом всея Беларуси, Митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Кстати, впервые за последние десятилетия главой белорусского православия стал белорус по рождению. Малознакомый за рубежом, но в нашей стране епископ известен своими призывами против «массовых беспорядков» и за «сохранение стабильности».

На неделе новый Митрополит Беларуси Вениамин дал эксклюзивное интервью телеканалу СТВ. О назначении на должность Митрополита: «Ожидаю, что будет трудно» Евгений Пустовой, корреспондент:

Владыка, поздравляю вас с назначением на должность Митрополита. Вы еще не успели оценить, наверное, тяжесть митрополичьего клобука, но все-таки, чего ожидаете?

Епископ Вениамин, избранный Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Ожидаю, что будет трудно, ответственно с одной стороны, с другой стороны ожидаю поддержки людей, православных людей, и надеюсь, что никто как Бог поможет. Евгений Пустовой:

Впервые за долгие десятилетия на должность Минского Митрополита назначен белорус. Вы знаете, чем дышит духовенство белорусское, что ожидает паства. Может, уже созрел какой-то план Митрополита Вениамина? Епископ Вениамин:

Вы говорите первый белорус. Но если говорить о Владыке Митрополите Филарете, то, наверное, он такой же белорус, как и я, и даже в большей степени белорус, чем я, потому что полюбил эту страну, народ, людей. Мы не воспринимаем Беларусь без этого имени, имени этого человека, служителя церкви, иерарха. А то, что касается вопроса каких-то планов, то мне сейчас сложно ответить однозначно, потому что еще и неделя не прошла после того, как я узнал, что мне предстоит такое важное и ответственное служение и, конечно, тут не может быть каких-то поспешных решений. Думаю, что, несомненно, нужно учесть мнение наших Преосвященных Владык, которые хорошо знают положение церкви, возможности на местах, и с учетом этих мнений нам выстраивать какой-то общий путь, общее направление движения. «Нас часто призывают дать оценку происходящим событиям» Евгений Пустовой:

Сейчас порой, особенно в эти дни, с амвона слышны политические предпочтения, потом многие клирики ушли с головой в блогосферу. Осталось ли место Христу в церкви?

Епископ Вениамин:

Несомненно осталось, иначе как же может быть церковь без Христа, который глава ее? Нас часто призывают дать оценку происходящим событиям, причем настойчиво требуют указать, что это – зло, это – добро, это – правильно, это – неправильно. Конечно, церковь высказывается по этому поводу, но при этом важно, чтобы мы не концентрировали внимание только на вот этом. Ведь, если часто показывать и говорить, что вот это плохо, то от этого не станет лучше. Важно при этом искать, как это сделать лучше и лучше говорить о том, как преодолеть грех. «Сейчас задача состоит в том, чтобы сейчас нам увидеть добро, использовать его» Евгений Пустовой:

Коронавирус, политическая пандемия – это как наказание за то, что мы плохо молимся или много грешим? Епископ Вениамин:

Однозначно нельзя ответить. И мы можем сказать так, что Господь никогда не попускает какую-то скорбь или болезнь саму по себе. Преподобный старец Паисий Афонский говорил, что Бог при этом всегда попускает три или четыре добра. И сейчас задача состоит в том, чтобы сейчас нам увидеть это добро, использовать его, извлечь из этой ситуации пользу для себя. Нам, людям, порой недостает какого-то духовного осмысления, во многом определяет поступки человека его внутренний мир, его настроение души.

Об исповеди: «Важно, чтобы были внутренние переживания, это не должно быть таким машинальным событием» Евгений Пустовой:

Цель христианской жизни – это метанойя, преображение себя, делание себя лучше. Сейчас многие современные богословы отмечают, что исповедь превращается в психологический сеанс. Общая исповедь из-за коронавируса, которая введена, не девальвирует ли она ценность покаяния. Как здесь отделить зерна от плевел? Епископ Вениамин:

Общая исповедь – это больше как напоминание грехов и, пользуясь случаем, хотел сказать, что можно организовать это там, где есть опасность болезни нынешней, таким образом, чтобы люди не заболели и в то же время они исповедались, открыли свою душу. Одно дело исповедь, другое дело беседа: есть вопросы, есть проблемы, человек приходит, задает их священнику и спокойная беседа приносит большой результат. И, может быть, исповедь пусть будет несколько реже, но важно, чтобы были внутренние переживания, это не должно быть таким машинальным событием, когда мы перечисляем, но не переживаем. Главное, конечно, не само таинство исповеди как исполнение чего-то желанного, а главное – тот результат и чувства, с которыми мы отходим от исповеди, желанием исправить себя, стать лучше, совершеннее. Причем такая решительность, соединенная с каким-то внутренним чувством боли, переживания, может быть, слез, не столько внешних, сколько душа плачет, а внешне это не показывается. Но с надеждой на то, что сам не смогу, а Господь поможет. «Нам важно, прежде всего, постараться усилить духовное просвещение» Евгений Пустовой:

Владыка, Беларусь всегда на границе цивилизаций. Нынешнее время еще надламливает моральные, этические нормы, идет борьба за умы и сердца людей. Даже если вспомнить вашу малую родину – брестское Полесье, там укоренились протестанты. Среди городской суеты в тренде неоязычество. Как в этих сложных условиях секулярного мира православной церкви заниматься миссионерством? Епископ Вениамин:

Нам важно, прежде всего, постараться усилить духовное просвещение, которое должно затронуть всех людей, должно быть доступно с помощью наших СМИ и, прежде всего, для подрастающего поколения, коснуться во всей полноте всех школ, всех учебных заведений. И недаром ведь говорит пословица, что нужно с молоком матери какие-то моменты прививать. Не говорите детям много о Боге, а больше говорите Богу о детях ваших.

«Покаяние – это не что-то такое тягостное и заунывное» Евгений Пустовой:

Все мы дети Божьи. Захожане, прихожане, есть такой термин «православный на всю голову», есть и болящие. Скажите, почему сейчас церковь кающихся грешников, а не церковь святых. И какой ваш идеал православного христианина? Епископ Вениамин:

Действительно, порой бывают в наших храмах люди, которые имеют болезнь внутреннюю, душа болит. И, конечно, такие люди нуждаются в сострадании, поддержке. И в храмах они чувствуют лучше, спокойнее, увереннее себя. И не зря говорится, что храм или монастырь – это лечебница духовная. В то же время нельзя бросаться в крайность, как вы говорите, погружаться с головой. Думается, что в наше время, впрочем, как и всегда, христианин должен внимательно следить, что у него происходит в душе, и в зависимости от этого прикладывать свои усилия в том или другом направлении. Покаяние – это не что-то такое тягостное и заунывное, которое часто ассоциируется с постом и при этом приносит какую-то скорбь и поэтому пугает людей, отталкивает от церкви. Покаяние, если оно совершается правильно, оно несет радость, обновление человеческой жизни. Вот это идеал, который нам оставили святые, и на который нужно ориентироваться.

«Вопрос переезда, я думаю, что он не столь существенен сейчас» Евгений Пустовой:

Когда собираетесь переехать в Минск? И прихожане Кафедрального Собора были избалованы вниманием вашего предшественника. Насколько часто будете служить в храме, который расположен у вод Свислочи? Епископ Вениамин:

Буду чередовать возможность служения в Кафедральном Соборе с посещением каких-то епархиальных центров, как и Борисовской епархии, так и других епархий, с посещением простых сельских приходов, чтобы знать, как живет глубинка. Вопрос переезда, я думаю, что он не столь существенен сейчас. Люди, наоборот, стараются из столицы выехать, где-то иметь дом вне мегаполиса, поэтому думаю, что лучше мне здесь пребывать, а так дальше видно будет. О том, как пришел к Богу: «Видимо, это как-то естественно заложено в душе человека» Евгений Пустовой:

Как вы лично пришли к Богу? Епископ Вениамин:

Когда я был в возрасте 5-6 лет, однажды бабушка подозвала меня и говорит, я тебе скажу что-то по секрету, только ты никому об этом не говори, тайну одну скажу. Естественно меня заинтересовало, что за такая тайна. Говорю:«Да, конечно». Она говорит: «А ты знаешь, что Бог есть, и кто такой Бог?». Я говорю: «Да, конечно, знаю». Откуда у меня в то время было понимание Бога, и я так уверенно ответил, что «знаю конечно, что тут такого удивительного, какая такая тайна». И, видимо, это было как-то естественно заложено в душе человека.