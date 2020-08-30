Как вырастить мяту на балконе? Простой способ

Новости Беларуси. Мята – уникальное растение. О ее пользе слагают легенды, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Мята – уникальное растение. О ее пользе слагают легенды, рассказали в программе «Плюс-минус».
Она успокаивает нервную систему, избавляет от головной боли, улучшает пищеварение и даже помогает справиться с простудой.
Как вырастить мяту на балконе? Советы эксперта.
Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
По своей сути, мята является сорняком, но обладает рядом целебных и полезных свойств для человека. Мята – это растение, которое широко используется в медицине, фармацевтике, кулинарии и даже в косметологии.
Получить безлимитный источник мяты очень легко в домашних условиях. Для этого существуют простые способы «клонирования» (или черенкования). Покажем, как вы с легкостью можете сделать это у себя дома. Для этого вам понадобится всего лишь веточка и стакан воды.
Берем самую здоровую веточку мяты и очищаем ее от лишних листочков, оставляем буквально 2-3 пары сверху. Помещаем в стакан воды. Примерно через неделю мята пустит корни и будет готова к пересадке в горшок.
Самое главное – в период роста корней ставить мяту вдали от прямых солнечных лучей, чтобы она не сгорела.
Таким же способом вы можете «клонировать» и розмарин.