Как вырастить мяту на балконе? Простой способ

Она успокаивает нервную систему, избавляет от головной боли, улучшает пищеварение и даже помогает справиться с простудой.

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

По своей сути, мята является сорняком, но обладает рядом целебных и полезных свойств для человека. Мята – это растение, которое широко используется в медицине, фармацевтике, кулинарии и даже в косметологии.

Получить безлимитный источник мяты очень легко в домашних условиях. Для этого существуют простые способы «клонирования» (или черенкования). Покажем, как вы с легкостью можете сделать это у себя дома. Для этого вам понадобится всего лишь веточка и стакан воды.