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Как вырастить мяту на балконе? Простой способ

30 августа 2020 15:16
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Новости Беларуси. Мята – уникальное растение. О ее пользе слагают легенды, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как вырастить мяту на балконе? Простой способ-1

Она успокаивает нервную систему, избавляет от головной боли, улучшает пищеварение и даже помогает справиться с простудой.

Как вырастить мяту на балконе? Советы эксперта.

Как вырастить мяту на балконе? Простой способ-4

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
По своей сути, мята является сорняком, но обладает рядом целебных и полезных свойств для человека. Мята – это растение, которое широко используется в медицине, фармацевтике, кулинарии и даже в косметологии.

Получить безлимитный источник мяты очень легко в домашних условиях. Для этого существуют простые способы «клонирования» (или черенкования). Покажем, как вы с легкостью можете сделать это у себя дома. Для этого вам понадобится всего лишь веточка и стакан воды.

Как вырастить мяту на балконе? Простой способ-7

Берем самую здоровую веточку мяты и очищаем ее от лишних листочков, оставляем буквально 2-3 пары сверху. Помещаем в стакан воды. Примерно через неделю мята пустит корни и будет готова к пересадке в горшок.

Самое главное – в период роста корней ставить мяту вдали от прямых солнечных лучей, чтобы она не сгорела.

Как вырастить мяту на балконе? Простой способ-10

Таким же способом вы можете «клонировать» и розмарин.

# Растения и цветы # общество # Андрей Пташник # Фотофакт

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