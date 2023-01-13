Автомобиль-беспилотник и электрогрузовики. Учёные рассказали о новинках белорусского машиностроения

Сейчас над разработкой высокотехнологичной продукции активно трудятся ученые Академии наук. Предполагается, что грузоподъемность инновационных машин будет достигать более четырех тонн. Двигатели и электронику разрабатывали с учетом отечественных технологий. Опытный образец электрогрузовика уже создан. Он проходит испытания и верификацию, также получено свидетельство о безопасности конструкции и допуск для движения по дорогам общего пользования.

Александр Белевич, заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Планируется выпуск первой серии – 10 штук. Дальше – больше. Но, опять же, если будут заявки, возможно, и больше в этом году, чем 10 штук. Там малый автомобиль, который мы еще заканчиваем. То есть мы сделали сейчас экспериментальный образец, он еще у нас до середины года будет проходить испытания, после чего можно сказать будет, что автомобиль сделан. После этого начнется работа с производителями, фактически какая-то постановка его на производство. Это уже с 2024-го, условно говоря, пойдут какие-то в этом направлении движения.