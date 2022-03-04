«Это для каждого сотрудника определённая дата». В Минске поздравили милицию с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Ко Дню милиции во Дворце культуры МАЗ прошел праздничный концерт для минских правоохранителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На людей этой профессии возложена одна из самых важных и сложных миссий – обеспечение правопорядка в Минске. И 4 марта у них профессиональный праздник. МВД исполнилось 105 лет. В зале собрались руководство ГУВД Мингорисполкома, представители местной власти, а также республиканских и городских ведомств, ветераны органов внутренних дел. На сцене выступили звезды белорусской эстрады.

Евгений Абрамович, начальник Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Это традиционное ежегодное мероприятие, которое отмечает вся белорусская милиция. Это для каждого сотрудника милиции определенная дата, это чествование молодых сотрудников. С каждым годом белорусская милиция становится все мощнее и мощнее, тем более столичная милиция.

Дмитрий Хотько, начальник отдела кадров ГУВД Мингорисполкома:

На улицах Беларуси обеспечен порядок, обеспечено спокойствие. И это результат работы всех органов, служб и подразделений Министерства внутренних дел. В этот знаменательный день хотел поздравить и поблагодарить за поддержку родных и близких наших сотрудников органов внутренних дел.