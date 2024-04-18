Уголовное дело экстремиста Ивана Кравцова рассматривают в Минске

Суд по уголовному делу экстремиста и секретаря так называемого координационного совета Ивана Кравцова начался в Минске. Дело рассматривается в рамках специального производства, обвиняемый скрывается за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его интересы в зале суда представляет адвокат. Мошенничество, заговор с целью захвата госвласти, создание экстремистского формирования – далеко не весь список предъявленных обвинений. Всего в материалах дела 34 тома. Следствием установлено, что подсудимый обманным путем завладел денежными средствами Минского часового завода на сумму порядка 100 тысяч рублей. Также фигурант совершал действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

К слову, институт специального производства введен в нашей стране 2 года назад. Такая практика позволяет заочно проводить расследование и судебное разбирательство в отношении граждан, совершивших преступления и находящихся за пределами страны. А также привлечь правонарушителей к уголовной ответственности, в том числе с конфискацией имущества.