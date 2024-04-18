Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде? И правда ли, что это голубое золото?
Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде? И правда ли, что это голубое золото?
Абсолютно. Голубее не бывает. Золотее не бывает.
Правда ли, что без воды любой еде грош цена?
Если есть обезвоживание, то любой БАД, витамин и так далее, что мы принимаем внутрь, у нас не будет работать.
Вывести на чистую воду. Почему родники не внушают доверия?
Я бы больше доверял централизованным источникам водоснабжения. Это постоянный контроль, мониторинг за качеством воды.
Грозит ли Беларуси жажда?
Говорить о том, что в Беларуси возможен дефицит водных ресурсов, очень рано и не стоит, потому что Беларусь обеспечена достаточно водными ресурсами.
И когда каждый белорусский дом насытят артезианские воды?
Мы будем вообще уникальной страной мира, наверное, в которой вообще нет поверхностных источников.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 19 апреля, в 18:45 на СТВ.