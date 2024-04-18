Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде? И правда ли, что это голубое золото?

Правда ли, что без воды любой еде грош цена?

Абсолютно. Голубее не бывает. Золотее не бывает.

Если есть обезвоживание, то любой БАД, витамин и так далее, что мы принимаем внутрь, у нас не будет работать.

Вывести на чистую воду. Почему родники не внушают доверия?