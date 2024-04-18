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Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?

18 апреля 2024 10:51
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Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде? И правда ли, что это голубое золото?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?-1

Абсолютно. Голубее не бывает. Золотее не бывает.

Правда ли, что без воды любой еде грош цена?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?-4

Если есть обезвоживание, то любой БАД, витамин и так далее, что мы принимаем внутрь, у нас не будет работать.

Вывести на чистую воду. Почему родники не внушают доверия?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?-7

Я бы больше доверял централизованным источникам водоснабжения. Это постоянный контроль, мониторинг за качеством воды.

Грозит ли Беларуси жажда?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?-10

Говорить о том, что в Беларуси возможен дефицит водных ресурсов, очень рано и не стоит, потому что Беларусь обеспечена достаточно водными ресурсами.

И когда каждый белорусский дом насытят артезианские воды?

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?-13

Мы будем вообще уникальной страной мира, наверное, в которой вообще нет поверхностных источников.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 19 апреля, в 18:45 на СТВ.

# Водоснабжение # общество

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