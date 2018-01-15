На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области

Новости Беларуси. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду тружеников этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручены медали и почетные звания.

Всего в списке награжденных около десятка человек. В праздничном указе и подарок на миллион рублей. Такая сумма будет направлена из средств резервного фонда Президента на завершение в 2018 году строительства детского дошкольного учреждения в Фаниполе.