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На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области

15 января 2018 14:52
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Новости Беларуси. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду тружеников этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области-1

Вручены медали и почетные звания.

Всего в списке награжденных около десятка человек. В праздничном указе и подарок на миллион рублей. Такая сумма будет направлена из средств резервного фонда Президента на завершение в 2018 году строительства детского дошкольного учреждения в Фаниполе.

# общество # Фотофакт # Административно-территориальное деление Беларуси

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