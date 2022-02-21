Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»
Навіны Беларусі. Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны ў Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын». Марафон сабраў амаль тысячу ўдзельнікаў. На старт у тым ліку выйшлі прадстаўнікі сілавых структур і будучыя ратавальнікі. Па ўсёй дыстанцыі яны пранеслі 12-мятровы сцяг Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Гэта ўжо пяты, юбілейны забег. На гэты раз ён быў прымеркаваны да Года гістарычнай памяці. Аматарам бегу неабходна было пераадолець дыстанцыю ў 3 кіламетры. Гонка пачалася ля Палаца спорту, а фінішавалі ўдзельнікі ў парку Перамогі.
Сяргей Вайцяшонак, удзельнік забегу:
Мы участвуем каждый раз, каждый год во всех массовых спортивных мероприятиях с моими сыновьями – у меня их трое. Это самый маленький, он каждый раз участвует, это его второй забег. 23 февраля 2 года назад он принял участие, ему тогда было два месяца. Правда, он весь забег проспал, но тоже получил свою медаль. Эмоции прекрасные, как всегда. Погода просто замечательная, так и надо. Всем спорт!
Максім Якімюк, удзельнік забегу:
Я уже на протяжении 4 лет участвую в них. Это для нас стало такой традицией. Мы вместе собираемся, всем нашим дружным курсом. И нам нужно, естественно, вместе пробежаться, чтобы показать сплоченность. Потому что наша профессия состоит в том, что мы как одна большая семья: сплоченность, все вместе. Как наш долг, так и профессия традиционно показывают, что мы – то общество, где настоящие мужчины, потому что не каждый сможет спасти людей, как и не каждый сможет пробежаться в этом забеге.
Пасля забегу прайшло ўрачыстае ўзнагароджанне ўдзельнікаў. Кожны спартсмен атрымаў памятны медаль, а абсалютныя пераможцы яшчэ і грашовыя прызы.