Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»

Сяргей Вайцяшонак, у дзельнік з абегу: Мы участвуем каждый раз, каждый год во всех массовых спортивных мероприятиях с моими сыновьями – у меня их трое. Это самый маленький, он каждый раз участвует, это его второй забег. 23 февраля 2 года назад он принял участие, ему тогда было два месяца. Правда, он весь забег проспал, но тоже получил свою медаль. Эмоции прекрасные, как всегда. Погода просто замечательная, так и надо. Всем спорт!

Максім Якімюк, удзельнік забегу:

Я уже на протяжении 4 лет участвую в них. Это для нас стало такой традицией. Мы вместе собираемся, всем нашим дружным курсом. И нам нужно, естественно, вместе пробежаться, чтобы показать сплоченность. Потому что наша профессия состоит в том, что мы как одна большая семья: сплоченность, все вместе. Как наш долг, так и профессия традиционно показывают, что мы – то общество, где настоящие мужчины, потому что не каждый сможет спасти людей, как и не каждый сможет пробежаться в этом забеге.