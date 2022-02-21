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Насколько будет защищён голос каждого белоруса на референдуме? Поговорили с международным наблюдателем

21 февраля 2022 13:19
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему политическому событию – референдуму. Во всех регионах страны работают наблюдатели, в их числе миссия от СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мониторинге принимают участие представители практически всех стран Содружества.

Исключение составили Туркменистан, который прислал ноту, в связи с ковидными ограничениями, и Украина, которой в принципе не интересны политические мероприятия по линии СНГ. Хотя есть желающие от украинских партий, но они, скорее, представляют свои объединения, а не страну.

Насколько будет защищён голос каждого белоруса на референдуме? Поговорили с международным наблюдателем-1

На что обращают внимание наблюдатели? Есть ли какие-то замечания по организации избирательных участков? Об этом спросили заместителя руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ. Евгений Козяк – гость нашей студии.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Референдум # общество # Евгений Козяк # Фотофакт

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