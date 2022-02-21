Прямой эфир

Аддаць свой голас за будучыню. Калектыў «Гомсельмаша» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!»

21 февраля 2022 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Калектыў холдынга «Гомсельмаш» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Супрацоўнікі прамысловага гіганта выстраіліся так, каб адлюстраваць 300-мятровую карту Беларусі.

Аддаць свой голас за будучыню. Калектыў «Гомсельмаша» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!»-1

Яе падсвяцілі колерамі нацыянальнага сцягу. Што сімвалізуе мір і незалежнасць. На фоне родных контураў рабочыя таксама адлюстравалі знак галасавання на рэферэндуме. Гэта свайго роду ўпэўненасць у тым, што людзі гатовыя аддаць свой голас за будучыню Беларусі. У флэшмобе прынялі ўдзел каля 200 чалавек, якія падтрымліваюць правядзенне рэферэндуму і выступаюць за мірнае развіццё і будучыню радзімы.

# Референдум # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они боятся». Кубраков о предложении Президента беглым покаяться и о безопасности на референдуме
21 февраля 2022 12:57

«Они боятся». Кубраков о предложении Президента беглым покаяться и о безопасности на референдуме

Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции
21 февраля 2022 12:44

Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции

Алексей Талай о работе Конституционной комиссии: «Проделана огромная работа, я доволен, как мы исполнили свой долг»
19 февраля 2022 18:27

Алексей Талай о работе Конституционной комиссии: «Проделана огромная работа, я доволен, как мы исполнили свой долг»