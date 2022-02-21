Аддаць свой голас за будучыню. Калектыў «Гомсельмаша» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!»

Навіны Беларусі. Калектыў холдынга «Гомсельмаш» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Супрацоўнікі прамысловага гіганта выстраіліся так, каб адлюстраваць 300-мятровую карту Беларусі.

Яе падсвяцілі колерамі нацыянальнага сцягу. Што сімвалізуе мір і незалежнасць. На фоне родных контураў рабочыя таксама адлюстравалі знак галасавання на рэферэндуме. Гэта свайго роду ўпэўненасць у тым, што людзі гатовыя аддаць свой голас за будучыню Беларусі. У флэшмобе прынялі ўдзел каля 200 чалавек, якія падтрымліваюць правядзенне рэферэндуму і выступаюць за мірнае развіццё і будучыню радзімы.