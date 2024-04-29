Удобно и модно. Вот какую трендовую летнюю обувь можно купить в «Марко»

Надежда Толстикова, мисс Минск – 2023:

Меня зовут Надежда Толстикова. Я мисс Минск, самая красивая девушка этого города. И люблю только лучшее. Для летнего образа мне не хватает лишь пары обуви. Именно поэтому я отправилась в магазин «Марко».

Идеальный вариант для лета – это, конечно же, босоножки. Здесь их огромное количество. Их можно носить по традиции на голую ногу, а также в этом сезоне будет актуально с гольфами или носочками. Модели с тонкими ремешками акцентируют внимание на изящные щиколотки, а каблук комфортной высоты будет не только стройнить силуэт, но и позволит долгое время проводить в элегантной обуви.

А на свидание я бы отправилась в этих мюли в пастельно-нюдовой палитре. Силиконовые шлейки с матовым эффектом добавят романтический флер в мой образ.

Еще одни невероятно женственные модели из летнего гардероба – это слингбэки. Они элегантны и при этом очень деликатны. Такой фасон, при котором закрыт носок, очень приветствуется в компаниях со строгим дресс-кодом.

А в этих мюли я бы отправилась на прогулку с друзьями. Архитектурные каблучки различной формы выглядят очень стильно, элегантно и удобно. Квадратные носочные части можно причислить к длинному тренду, он уже который сезон находится на пике популярности. В летних моделях мы видим более четкую геометрию, которая преображает не только женские ножки, но и сам образ.

В новой летней коллекции «Марко» огромный выбор сандалей. К примеру, вот эти я бы носила каждый день, они очень удобные. В них есть рельефная стелька, которая создает массажный эффект во время ходьбы.

Платформа – удобная альтернатива каблукам и шпилькам для тех, кому не хватает высоты. Она увеличивает рост и визуально удлиняет ноги. При этом может похвастаться большей устойчивостью. Несмотря на массивность подошвы, такая обувь легкая благодаря материалу, выполнена она из полиуретана.

В «Марко» есть предложение и для обладательниц узкой стопы. Например, вот эта модель с пятой полнотой.

Не всегда я хожу на каблуках и платформе. В повседневной жизни я предпочитаю спортивную обувь. Особенно мне приглянулась вот эта новинка. Кеды с дырочками. Их я смогу носить даже в жаркую погоду. Натуральная кожа и сквозная перфорация обеспечивают прекрасный воздухообмен и комфортный микроклимат внутри обуви. И это еще не все про комфорт. Модели перфорированных кед и кроссовок имеют мягкую стельку с эффектом памяти, которая подстраивается под силуэт стопы.