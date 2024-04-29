Прямой эфир

Не переходите по незнакомым ссылкам! Какие новые схемы обмана придумали мошенники?

29 апреля 2024 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Будь начеку! Из-за них люди берут кредиты, продают квартиры и иногда даже заканчивают жизнь самоубийством… Мошенники все чаще придумывают новые способы преступности.

Не переходите по незнакомым ссылкам! Какие новые схемы обмана придумали мошенники?-1

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Новые способы и схемы, которые сейчас появляются, это звонки от операторов сотовой связи. Потерпевшему поступает звонок от якобы оператора сотовой связи, ему рассказывают о том, что у него истекает срок действия на оказание договора услуг, либо оператор переходит на другое оборудование, либо предлагают обновить приложение. Присылают потерпевшему ссылку, ссылка является фишинговой, переходя по этой ссылке, гражданин скачивает файл формата АПК, устанавливает на свой смартфон приложение удаленного доступа.

Не переходите по незнакомым ссылкам! Какие новые схемы обмана придумали мошенники?-4

Так у злоумышленников появляется полный доступ к смартфону – камере, микрофону и личной информации. Кроме того, мошенники данный телефон могут использовать и в своих преступных целях.

Дмитрий Шевелев:
Остается актуальным у нас вишинг, когда звонят от имени сотрудника банка, от имени правоохранительных органов, следственного комитета и других государственных служб. Просят наших граждан предоставить свои данные, установить приложение на свой смартфон. Приложения удаленного доступа, которые позволяют злоумышленникам получать доступ к их устройствам. В последствии похищают денежные средства.

Подробности в видео.

# Интернет-мошенничество # общество # Эрика Лаврецкая

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин
29 апреля 2024 11:07

В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин

«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС
29 апреля 2024 09:45

«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси
29 апреля 2024 09:43

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси

Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»
29 апреля 2024 08:39

Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»
29 апреля 2024 08:09

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года
29 апреля 2024 07:18

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии
29 апреля 2024 07:15

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог
29 апреля 2024 07:11

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов
29 апреля 2024 06:42

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов

Страстная седмица начинается у православных верующих
29 апреля 2024 06:28

Страстная седмица начинается у православных верующих

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»
28 апреля 2024 19:54

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?
28 апреля 2024 19:22

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?