Не переходите по незнакомым ссылкам! Какие новые схемы обмана придумали мошенники?

Будь начеку! Из-за них люди берут кредиты, продают квартиры и иногда даже заканчивают жизнь самоубийством… Мошенники все чаще придумывают новые способы преступности.

Дмитрий Шевел е в, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома: Новые способы и схемы, которые сейчас появляются, это звонки от операторов сотовой связи. Потерпевшему поступает звонок от якобы оператора сотовой связи, ему рассказывают о том, что у него истекает срок действия на оказание договора услуг, либо оператор переходит на другое оборудование, либо предлагают обновить приложение. Присылают потерпевшему ссылку, ссылка является фишинговой, переходя по этой ссылке, гражданин скачивает файл формата АПК, устанавливает на свой смартфон приложение удаленного доступа.

Так у злоумышленников появляется полный доступ к смартфону – камере, микрофону и личной информации. Кроме того, мошенники данный телефон могут использовать и в своих преступных целях.

Дмитрий Шевелев:

Остается актуальным у нас вишинг, когда звонят от имени сотрудника банка, от имени правоохранительных органов, следственного комитета и других государственных служб. Просят наших граждан предоставить свои данные, установить приложение на свой смартфон. Приложения удаленного доступа, которые позволяют злоумышленникам получать доступ к их устройствам. В последствии похищают денежные средства.