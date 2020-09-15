Владимир Кухарев посетил 6-й роддом Минска: «Мы делаем всё для того, чтобы детей рождалось больше»

Новости Беларуси. Руководство столицы поздравило мам, родивших детей в День города. Всего в праздничный день в Минске появились на свет 29 малышей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все малыши, родившиеся в субботу, 12 сентября, уже получили свои первые подарки. Некоторые – из рук мэра Минска Владимира Кухарева.

Новый день – новая жизнь. Для врачей шестого роддома это не просто красивые слова. Ежедневно здесь на свет появляются до 10 малышей. 12 сентября не стало исключением.

В День города в стенах этой уютной больницы мамами стали пять девушек.

Ольга Тумилович подтвердила статус многодетной. Дочка Василиса стала четвертым ребенком в семье.

Ольга Тумилович, многодетная мама:

Старшему 15, а малышам – мальчику 2,9, девочке 1,9. Каждого ребенка ждешь, каждого ребенка хочется уже побыстрее подержать на ручках.

Поздравило мам в шестой больнице и руководство города. Мэр столицы Владимир Кухарев приехал не с пустыми руками – куда же без подарков?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Поздравляю вас.

Конверты для выписки, подгузники, игрушки – для новорожденных. Мамам – цветы.

Здесь целый набор, мои малыши будут очень рады.

Владимир Кухарев:

Чем больше детей, тем лучше – это будущее страны. Это молодое поколение, которое будет творить, которое будет развивать нашу республику. Сегодня мы делаем все для того, чтобы детей рождалось больше. Строятся медицинские учреждения специализированные, строятся детские дошкольные учреждения.

Во втором роддоме тоже поздравляли. Здесь свои первые подарки получили 9 малышей.

Сергей Пацеев, заместитель главного врача Городского клинического родильного дома № 2:

К каждым родам относятся как к особым: мы их смотрим, мы их ведем, мы их наблюдаем. И конечно, каждые роды — это для нас, скажем так, ответственность не только перед мамами, но и перед нашей страной.

Наталья Парфенкова заметно волнуется. Для девушки это первый опыт материнства. Дочку назвали Вероникой. И пока мама в больнице принимает поздравления, дома – суета. Семья готовится встретить малышку: убирают квартиру, заканчивают последние приготовления детской.

Наталья Парфенкова:

Я этого ждала на самом деле, потому что уже хотелось быстрее. Произошло все очень внезапно, родилась девочка – 3 килограмма 90 граммов, 50 сантиметров в длину.