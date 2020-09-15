Митрополит Вениамин: если мы будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божьем?

Новости Беларуси. Ватикан настаивает на возвращении митрополита Кондрусевича в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце августа главу белорусских католиков не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Этот факт позже прокомментировал и Александр Лукашенко, заявив, что митрополит попал в список невъездных и данный вопрос тщательно изучается. Меж тем, ряд СМИ заявление Святого Престола трактует как вмешательство в дела государства. А как к этому относятся сами верующие – мы поинтересовались у минчан.

Церковь всегда была местом, где все равны перед богом, вне зависимости от жизненных принципов, в том числе и политических взглядов.

Что бы ни происходило, но церковь должна быть вне политики, и она по-своему должна разговаривать с народом.

Я думаю, что должна быть вне политики. Все же, я думаю, прихожане должны оставаться как бы при своих интересах и со своими понятиями.

Однако не все представители религиозных конфессий придерживаются того же мнения. Некоторые начали открыто поддерживать протестующих. Так, например, архиепископ Гродненский Артемий призвал «покончить с сатанинским необольшевизмом», имея в виду действующую власть. Новый экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин считает, что в комментариях священнослужителей политики быть не должно.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Думается, что позиция церкви должна быть нейтральна, церковь – это должно быть место встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов. Позиция, которая не навязчива, не категорична, но с любовью, с заботой возвещает Слово Божие, которое говорит, где правда – где ложь, где грех – где добродетель. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божьем?

Другой священник – Олег Шульгин – на своей странице в Facebook назвал преступными меры по предотвращению массовых беспорядков во время протестов. Представитель иудейской общины в Минске говорит, что публичные комментарии священнослужителей противоречат принципам политического нейтралитета церкви.

Григорий Хайтович, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси:

Там, где молитва, там нет места политическим спорам. У каждого может быть своя гражданская позиция. И я мог бы свою гражданскую позицию высказать, но как председатель объединения я думаю, что это было бы неправильно и неуместно.

Церковь всегда осуждала любое насилие. Вот и представители католицизма призывают к мирному решению проблем, которые возникли в белорусском обществе.

Ну не надо ломать, бить не надо, вот что. Не надо этих людей собирать в кучу, я так понимаю. Договариваться надо. Все договорятся, но только не надо этих людей… Вот я сегодня телевизор утром включила – мне страшно. Я с дачи вчера приехала, мне страшно.

Бог есть любовь, справедливость и правда. А чтобы изменить вокруг себя, нужно вначале измениться самому.

Начать с себя также призывает и митрополит Вениамин, ведь агрессия никогда не поможет урегулировать политические разногласия.