11 июня в Минске можно будет бесплатно послушать Газманова, Ваенгу и Буйнова

Объединенные общими целями, грандиозными планами, всецелой поддержкой и единой культурой. Большой концерт запланирован в Минске ко Дню России. Один из главных государственных праздников наши дружественные соседи отметят в это воскресенье, 12 июня. По этому случаю торжественные мероприятия пройдут и в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.