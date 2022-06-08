11 июня в Минске можно будет бесплатно послушать Газманова, Ваенгу и Буйнова

Объединенные общими целями, грандиозными планами, всецелой поддержкой и единой культурой. Большой концерт запланирован в Минске ко Дню России. Один из главных государственных праздников наши дружественные соседи отметят в это воскресенье, 12 июня. По этому случаю торжественные мероприятия пройдут и в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самым ярким событием станет выступление коллективов и артистов на площадке у Дворца спорта накануне, 11 июня. На сцену выйдет концертный ансамбль морской пехоты, эстафету подхватят творческие коллективы и артисты из российских регионов. Хедлайнерами вечера станут звезды российской эстрады – Александр Буйнов, Елена Ваенга и Олег Газманов.
Начало праздника в 17:00. Насладиться выступлениями артистов зрители смогут бесплатно.