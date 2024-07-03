Рабочий день начинается в 4 часа! Побывали на предприятии «Рассвет», где выращивают женьшень и арбузы

По этому каменному колосу в самом сердце агрогородка Мышковичи местные жители сверяют часы вот уже целых 80 лет. Их стрелки задают агротемп всему региону. «Рассвет» первым начинает и заканчивает уборку хлеба, полностью обеспечивает себя кормами в общем держит марку лидера и входит в десятку крупнейших хозяйств страны. Мотор сельхозпредприятия – люди, для которых рассвет, не только громкое имя, но и начало рабочего дня.

Рабочий день с 4 часов. Вы приезжаете в обед, а нас уже нет, потому что мы уже отработали, ушли все домой.

Стратегия кировского сельхозпредприятия – агрономическое бесстрашие. Чего только не выращивали на этих полях. Новую прописку на кировской земле получило немало экзотических растений, среди которых, например, капризный женьшень.

Сегодня в садово-полевом меню хозяйства, помимо привычных для колхозов овощей и фруктов, – вишня и черная смородина. Набирается силы молодой ореховый сад. И рассветовцы не раз доказывали: зона рискованного земледелия – не значит зона невозможного земледелия. Наоборот – поле для экспериментов. И да, те кто не рискует, не ест арбузов.