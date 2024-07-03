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Старики, женщины и дети перевозили «Гомсельмаш». Как эвакуировали производства во время ВОВ?

03 июля 2024 20:13
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Изо дня в день, все долгих четыре года войны. Без выходных и праздников, порой по 16 часов в сутки работали в глубоком советском тылу, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Там не свистели пули и не взрывались снаряды, но люди все равно погибали – от голода и холода, болезней и переутомления.

Старики, женщины и дети перевозили «Гомсельмаш». Как эвакуировали производства во время ВОВ?-1

Спасти людей и производство в условиях массированных обстрелов – это была крайне сложная задача. Эвакуация промышленности началась уже в первые дни войны. Ежедневно в тыл отправляли не менее 250 товарных вагонов с оборудованием и людьми. Сотни белорусских предприятий перебазировались на восток Советского Союза, практически не прерывая выпуск продукции.

Старики, женщины и дети перевозили «Гомсельмаш». Как эвакуировали производства во время ВОВ?-4

Гомель начали бомбить сразу после атаки на Брест. 23 июня 1941 года на город полетели первые снаряды. Под бомбежками сутки напролет. Работа по эвакуации не прекращалась ни на минуту. Работникам паровозоремонтного завода понадобилось чуть больше недели, чтобы срочно вывезти предприятие. Город покинули 927 семей заводчан – на каждую выделялась лишь одна полка в вагоне.

Старики, женщины и дети перевозили «Гомсельмаш». Как эвакуировали производства во время ВОВ?-7

В тесноте и без медицинской помощи, уставшие и голодные люди добрались до Урала. 6 июля началась эвакуация «Гомсельмаша». За пять дней коллектив отправил 1 100 вагонов с оборудованием, сырьем и материалами.

Старики, женщины и дети перевозили «Гомсельмаш». Как эвакуировали производства во время ВОВ?-10

Петр Ситайло, заведующий музеем предприятия «Гомсельмаш»:
Раньше бревна клали на машину, катили бревна на прицеп и грузили по вагонам. И вы думаете, кем мы эту задачу выполняли? Жены, старики, дети. Но задача была выполнена, завод был погружен и перевезен в город Курган на завод местной промышленности, который в 70 раз меньше был нашего.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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