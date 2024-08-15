Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?

Еще вчера они были выпускниками и получали дипломы, а сегодня уже специалисты. В Вилейскую центральную районную больницу прибыли порядка 20 молодых медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это не только врачи, но также лаборанты, фельдшеры и медсестры. О том, как их встретили на первых рабочих местах и какие условия созданы, расскажет Ангелина Шигалева.

Уже с самого утра у кабинета молодого врача хирурга Натальи Санталовой выстроилась очередь из пациентов. Все хотят попасть на прием. Многие Наталью уже хорошо знают. После окончания Гродненского медицинского университета девушка решила вернуться на родину в Вилейку. И для нее это не просто работа, а призвание.

Наталья Санталова, врач-хирург Вилейской центральной районной больницы:

Профессию врача я выбрала еще в детстве. Еще в детском садике я решила, что буду врачом. И своей идее не изменяла. Ходишь на операции, помогаешь людям, видишь быстрый результат, если операции мелкие. Нравится такая работа. Благодаря целевому направлению, молодой специалист обеспечен рабочим местом на ближайших пять лет. И это хороший старт. Ведь в Вилейской центральной районной больнице есть перспективы и возможность постоянно совершенствоваться.

Наталья Санталова:

Здесь мне дадут хороший старт, если я хочу чем-то узким заниматься. Думаю, что здесь вообще без вопросов меня отправят и на курсы по узкой специализации, я получу здесь категории.

Всего в Вилейскую ЦРБ прибыло 12 молодых специалистов. Восемь из них со средним специальным образованием, четыре врача: нарколог-психиатр, стоматолог, хирург и врач общей практики. Это позволило полностью укомплектовать штат востребованными специалистами. Сейчас главная задача для администрации – создать условия для закрепления медиков.

Диана Маркова, заместитель главного врача по медицинской части Вилейской центральной районной больницы:

Когда приезжают молодые специалисты и устраиваются к нам на работу, им идут существенные доплаты. Кроме этого, мы их всех обеспечили жильем, но даже в таких ситуациях, если не хочет молодой специалист, например, проживать в общежитии и предпочитает снимать жилье, то наша Вилейская ЦРБ 100 % погашает эту его материальную затрату на оплату жилья.