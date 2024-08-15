Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?
Еще вчера они были выпускниками и получали дипломы, а сегодня уже специалисты. В Вилейскую центральную районную больницу прибыли порядка 20 молодых медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это не только врачи, но также лаборанты, фельдшеры и медсестры.
О том, как их встретили на первых рабочих местах и какие условия созданы, расскажет Ангелина Шигалева.
Уже с самого утра у кабинета молодого врача хирурга Натальи Санталовой выстроилась очередь из пациентов. Все хотят попасть на прием. Многие Наталью уже хорошо знают. После окончания Гродненского медицинского университета девушка решила вернуться на родину в Вилейку. И для нее это не просто работа, а призвание.
Наталья Санталова, врач-хирург Вилейской центральной районной больницы:
Профессию врача я выбрала еще в детстве. Еще в детском садике я решила, что буду врачом. И своей идее не изменяла. Ходишь на операции, помогаешь людям, видишь быстрый результат, если операции мелкие. Нравится такая работа.
Благодаря целевому направлению, молодой специалист обеспечен рабочим местом на ближайших пять лет. И это хороший старт. Ведь в Вилейской центральной районной больнице есть перспективы и возможность постоянно совершенствоваться.
Наталья Санталова:
Здесь мне дадут хороший старт, если я хочу чем-то узким заниматься. Думаю, что здесь вообще без вопросов меня отправят и на курсы по узкой специализации, я получу здесь категории.
Всего в Вилейскую ЦРБ прибыло 12 молодых специалистов. Восемь из них со средним специальным образованием, четыре врача: нарколог-психиатр, стоматолог, хирург и врач общей практики. Это позволило полностью укомплектовать штат востребованными специалистами. Сейчас главная задача для администрации – создать условия для закрепления медиков.
Диана Маркова, заместитель главного врача по медицинской части Вилейской центральной районной больницы:
Когда приезжают молодые специалисты и устраиваются к нам на работу, им идут существенные доплаты. Кроме этого, мы их всех обеспечили жильем, но даже в таких ситуациях, если не хочет молодой специалист, например, проживать в общежитии и предпочитает снимать жилье, то наша Вилейская ЦРБ 100 % погашает эту его материальную затрату на оплату жилья.
Государство активно поддерживает молодых специалистов. Созданы все условия, чтобы они комфортно чувствовали себя на первых рабочих местах. Предусмотрена не только денежная помощь, но также единовременные пособия. При необходимости обеспечивают жильем.
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