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Аграрии в Минской области убрали более 93 % площадей

15 августа 2024 18:56
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В сельхозпредприятии «Большие Новоселки» жатва уже на завершающей стадии. Убрано более 80 % площадей зерновых и зернобобовых. По рапсу здесь также результаты хорошие. Намолочено более 4 тысяч тонн. Урожайность 41 центнер с гектара. Параллельно аграрии закладывают основу будущего урожая и уже приступили к севу озимого рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии в Минской области убрали более 93 % площадей-1

Николай Голубь, главный агроном филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
К посеву рапса мы приступаем ориентировочно 8 или 10 августа, но из-за объемных площадей мы заканчиваем 25 августа. Почва у нас в достатке влаги, поэтому можно качественно посеять при такой земле, которая способствует дальнейшему хорошему урожаю.

Аграрии в Минской области убрали более 93 % площадей-4

Рапс – культура не простая и требует особого внимания. Зато приносит прибыль, к тому же это ценный источник белка для животных. К слову, помимо сева на полях хозяйства, ведется подготовка земли под пшеницу, химпрополка, а также заготовка кормов. Позже приступят к уборке кукурузы, а это 1200 гектаров на зерно, и 2000 на силос.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество

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