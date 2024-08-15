Аграрии в Минской области убрали более 93 % площадей
В сельхозпредприятии «Большие Новоселки» жатва уже на завершающей стадии. Убрано более 80 % площадей зерновых и зернобобовых. По рапсу здесь также результаты хорошие. Намолочено более 4 тысяч тонн. Урожайность 41 центнер с гектара. Параллельно аграрии закладывают основу будущего урожая и уже приступили к севу озимого рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Николай Голубь, главный агроном филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
К посеву рапса мы приступаем ориентировочно 8 или 10 августа, но из-за объемных площадей мы заканчиваем 25 августа. Почва у нас в достатке влаги, поэтому можно качественно посеять при такой земле, которая способствует дальнейшему хорошему урожаю.
Рапс – культура не простая и требует особого внимания. Зато приносит прибыль, к тому же это ценный источник белка для животных. К слову, помимо сева на полях хозяйства, ведется подготовка земли под пшеницу, химпрополка, а также заготовка кормов. Позже приступят к уборке кукурузы, а это 1200 гектаров на зерно, и 2000 на силос.
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