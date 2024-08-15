Аграрии в Минской области убрали более 93 % площадей

В сельхозпредприятии «Большие Новоселки» жатва уже на завершающей стадии. Убрано более 80 % площадей зерновых и зернобобовых. По рапсу здесь также результаты хорошие. Намолочено более 4 тысяч тонн. Урожайность 41 центнер с гектара. Параллельно аграрии закладывают основу будущего урожая и уже приступили к севу озимого рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Голубь, главный агроном филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

К посеву рапса мы приступаем ориентировочно 8 или 10 августа, но из-за объемных площадей мы заканчиваем 25 августа. Почва у нас в достатке влаги, поэтому можно качественно посеять при такой земле, которая способствует дальнейшему хорошему урожаю.