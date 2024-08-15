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В Бресте стартовал международный турнир по гандболу среди мужских команд

15 августа 2024 19:08
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В Бресте стартовал международный турнир по гандболу среди мужских команд. Главный приз оспорят 4 дружины: второй состав сборной Беларуси, «Мешков-Брест», а также два гостевых коллектива – московский ЦСКА и питерский «Зенит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте стартовал международный турнир по гандболу среди мужских команд-1

Сегодня, 15 августа, состоялись 2 поединка. Сначала команда «Беларусь -2» противостояла «Зениту». После первой половины встречи наши ребята уступали – 14:17. Итоговый результат 38:33 – в пользу «Зенита». Во втором поединке чемпион России – московский ЦСКА – встречался с «Мешков-Брест». В упорной борьбе победу одержали «мешковцы» со счетом 27:23. Победитель турнира станет известен в субботу.

# Гандбол # общество

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