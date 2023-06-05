Удачный дебют. Скрипачка Елизавета Лобач победила на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта»

Новости Беларуси. Первый триумф. Елизавета Лобач, учащаяся Раковской детской школы искусств, стала победительницей на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Финальный этап прошел во Дворце железнодорожников. На большую сцену школьница вышла впервые. В исполнении Елизаветы прозвучала мазурка. К серьезному дебюту конкурсантка готовилась весь учебный год. Признается: залог успеха – ежедневные тренировки и любовь к скрипке.

Елизавета Лобач, воспитанница Раковской детской школы искусств : Мама включала мне разные видео и мне понравилась скрипка: как она звучит, это красивый инструмент.

Арина Крамковская, учитель по классу скрипки Раковской детской школы искусств:

Дети, способные играть на скрипке, встречаются не часто. Для этого нужно очень много факторов: слух, который развивается, руки, работоспособность. Большую роль играет работа родителей, то есть учитель, ученик и родитель – это три составляющие нашего творческого успеха.

Репетировать скрипачка продолжит и на каникулах. Впереди у школьницы новые конкурсы. Сейчас в планах заявить о себе в ансамбле.