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Удачный дебют. Скрипачка Елизавета Лобач победила на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта»

05 июня 2023 18:10
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Новости Беларуси. Первый триумф. Елизавета Лобач, учащаяся Раковской детской школы искусств, стала победительницей на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Удачный дебют. Скрипачка Елизавета Лобач победила на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта»-1

Финальный этап прошел во Дворце железнодорожников. На большую сцену школьница вышла впервые. В исполнении Елизаветы прозвучала мазурка. К серьезному дебюту конкурсантка готовилась весь учебный год. Признается: залог успеха – ежедневные тренировки и любовь к скрипке.

Удачный дебют. Скрипачка Елизавета Лобач победила на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта»-4

Елизавета Лобач, воспитанница Раковской детской школы искусств:
Мама включала мне разные видео и мне понравилась скрипка: как она звучит, это красивый инструмент.

Удачный дебют. Скрипачка Елизавета Лобач победила на 6-м Международном конкурсе искусств «Моя мечта»-7

Арина Крамковская, учитель по классу скрипки Раковской детской школы искусств:
Дети, способные играть на скрипке, встречаются не часто. Для этого нужно очень много факторов: слух, который развивается, руки, работоспособность. Большую роль играет работа родителей, то есть учитель, ученик и родитель – это три составляющие нашего творческого успеха.

Репетировать скрипачка продолжит и на каникулах. Впереди у школьницы новые конкурсы. Сейчас в планах заявить о себе в ансамбле.

# Конкурс # общество # Новости Минска и Минской области

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