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«Работают с удовольствием». Как студенты с пользой для себя и страны проводят время?

05 июня 2023 18:04
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Новости Беларуси. В студотряды Пуховичского района записались около двухсот бойцов. Набор продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Работают с удовольствием». Как студенты с пользой для себя и страны проводят время?-1

На выбор: сельскохозяйственные, сервисные, экологические, строительные, а также производственные отряды. Молодежь уже приступила к трудовым будням: ребята благоустраивают населенные пункты, работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях, помогают сельхозпредприятиям района. Работа по интересам нашлась для каждого.

«Работают с удовольствием». Как студенты с пользой для себя и страны проводят время?-4

Александра Стош, первый секретарь Пуховичского районного комитета БРСМ:
Дети у нас ежегодно трудоустраиваются, работают с удовольствием, потому что это определенный опыт для них. Первый трудовой опыт для кого-то. Некоторые уже у нас постоянно работают в студенческих отрядах ежегодно и не один раз за трудовой семестр, потому что им это очень нравится, и все-таки финансы играют свою роль.

«Работают с удовольствием». Как студенты с пользой для себя и страны проводят время?-7

Андрей Раткевич, ученик Марьиногорской гимназии:
Я уже был один раз в студотряде, работал на «Жилтеплосервисе». Это как практика в школе, ничего сложного. Сейчас, во второй раз, мы планируем с другом уже в «Ананичи» пойти работать, потому что мне с ним понравилось работать.

Всего в Минской области продуктивно проведут летний период более трех тысяч школьников и студентов. Средняя заработная плата составит порядка четырехсот рублей.

# Молодежь Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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