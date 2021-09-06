«Борьба была нешуточная». Белорусы получили бронзу «Танкового биатлона» на АрМИ-2021

Михаил Ланкевич, командир танка:

Борьба была нешуточная, потому что это первый дивизион, здесь команды все сильные, нет слабее или сильнее кого-то. Все что-то могут, у кого-то что-то лучше, что-то хуже получается. Борьба была жесткая – какой и должна быть. В ходе заезда показали все свои силы, выложились на 100 %. Да, чуть не хватило, коленный мост подвел, к сожалению. В целом, я считаю, отличный результат для страны, для команды.