«Борьба была нешуточная». Белорусы получили бронзу «Танкового биатлона» на АрМИ-2021

Новости Беларуси. В подмосковном Алабино состоялась торжественная церемония награждения победителей в индивидуальной гонке международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В подмосковном Алабино состоялась торжественная церемония награждения победителей в индивидуальной гонке международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские танкисты получили бронзовую награду в конкурсе на Армейских международных играх. Команда прошла дистанцию за 19 минут 39 секунд, уступив считаные секунды танкистам из России. В тройку лидеров индивидуального зачета «Танкового биатлона» танкисты из Беларуси попали впервые.
Михаил Ланкевич, командир танка:
Борьба была нешуточная, потому что это первый дивизион, здесь команды все сильные, нет слабее или сильнее кого-то. Все что-то могут, у кого-то что-то лучше, что-то хуже получается. Борьба была жесткая – какой и должна быть. В ходе заезда показали все свои силы, выложились на 100 %. Да, чуть не хватило, коленный мост подвел, к сожалению. В целом, я считаю, отличный результат для страны, для команды.
Армейские международные игры-2021 прошли на территории 11 государств. Участие в конкурсах приняли более 5 тысяч военнослужащих из 42 стран.