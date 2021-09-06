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В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

06 сентября 2021 06:20
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса-1

В состав груза вошли 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион доз в рамках закупки.

Самолёт с китайской вакциной от коронавируса прибыл в Беларусь. Доставили 1,5 млн доз

3 сентября в Беларусь поступила вакцина «Спутник Лайт». Ее будут рекомендовать молодежи от 18 до 23 лет.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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