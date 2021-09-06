В Беларусь доставили 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав груза вошли 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион доз в рамках закупки.

Самолёт с китайской вакциной от коронавируса прибыл в Беларусь. Доставили 1,5 млн доз

3 сентября в Беларусь поступила вакцина «Спутник Лайт». Ее будут рекомендовать молодежи от 18 до 23 лет.