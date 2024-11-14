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В Минске обсудят проект обновлённой Концепции безопасности Союзного государства

14 ноября 2024 06:39
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В контексте новых вызовов и угроз. Проект обновленной Концепции безопасности Союзного государства обсудят сегодня, 14 ноября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Парламентского собрания, представители силовых ведомств Беларуси и России соберутся в стенах Военной академии.

В Минске обсудят проект обновлённой Концепции безопасности Союзного государства-2

В условиях нынешней мировой турбулентности вопросы глобальной безопасности выходят на первый план. И крепкий геополитический союз Минска и Москвы в таких условиях – единственно верная стратегия. Противники не оставляют попыток расшатать обстановку не только на внешнем контуре, но и внутри наших государств. Поэтому в новой концепции безопасности заложены подходы Беларуси и России по отношению к недружественным странам и объединениям. Над новым документом на протяжении полутора лет работала группа белорусских и российских экспертов. Действующая концепция была издана в 1999 году. Поэтому главной целью было увидеть изменения, произошедшие за минувшие четверть века, и с учетом этого наметить стратегию дальнейшего развития Союзного государства.

# Союзное государство # Беларусь-Россия

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