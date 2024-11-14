В Минске обсудят проект обновлённой Концепции безопасности Союзного государства

В условиях нынешней мировой турбулентности вопросы глобальной безопасности выходят на первый план. И крепкий геополитический союз Минска и Москвы в таких условиях – единственно верная стратегия. Противники не оставляют попыток расшатать обстановку не только на внешнем контуре, но и внутри наших государств. Поэтому в новой концепции безопасности заложены подходы Беларуси и России по отношению к недружественным странам и объединениям. Над новым документом на протяжении полутора лет работала группа белорусских и российских экспертов. Действующая концепция была издана в 1999 году. Поэтому главной целью было увидеть изменения, произошедшие за минувшие четверть века, и с учетом этого наметить стратегию дальнейшего развития Союзного государства.