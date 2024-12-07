Учёные химфака БГУ разработали суперуголь по-белорусски – поговорили с ними
Ни дня без открытий. В центре внимания – суперуголь по-белорусски. Новая разработка химического факультета БГУ, которая получила премию Международного конкурса научных проектов в России. Как команде ученых удалось обойти сотни конкурентов, узнаем из первых уст.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов переработки научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, доктор химических наук, профессор, а также Скугаревский Ярослав, студент первого курса химического факультета БГУ.
Юрий Царев, ведущий:
Давайте расскажем, что такое суперуголь.
Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов переработки научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, доктор химических наук, профессор:
У него несколько направлений, в том числе и для пищи тоже. Допустим, утилизация нефтепродуктов. И тогда это суперэффективное калорийное топливо. Вот Ярослав именно этим и занимается.
Юрий Царев:
Ярослав, чем отличается на розжиге суперуголь от обычного угля?
Ярослав Скугаревский, студент первого курса химического факультета БГУ:
Суть в том, что этот уголь содержит на своей поверхности поры, как и любой другой активированный уголь. Соответственно, в эти поры заходят нефтепродукты, они там остаются в этих порах, и затем можно этот уголь сжигать. И за счет того, что он уже содержит в себе нефтепродукты, горит не только уголь, но и нефтепродукты, которые на нем сорбированы. От этого калорийность выше.
Юрий Царев:
То есть макаем уголь в какие-то нефтепродукты и делаем из этого новое топливо?
Дмитрий Гриншпан:
Нет, собираем нефтепродукты с поверхности воды, например, с почвы, там, где нефть – это плохо.
Юрий Царев:
То есть если танкер разлил где-то нефть, мы бросаем туда угольный фильтр, который собирает это все, из этого получается супертопливо?
Ярослав Скугаревский:
Не фильтр, это скорее таблетка или порошок, который мы высыпаем в место разлива, и он сорбирует на своей поверхности нефть. И затем его можно легко собрать и сжечь.
Дмитрий Гриншпан:
Это вообще вопрос очень актуальный, это экологическая проблема. Утилизация отработанных продуктов.
Юрий Царев:
Я обращаю внимание сейчас всех, что Беларусь может решать экологическую проблему вообще в мировом масштабе с помощью вот этих технологий. Это очень важно.
Подробности в видео.