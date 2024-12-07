Учёные химфака БГУ разработали суперуголь по-белорусски – поговорили с ними

Ни дня без открытий. В центре внимания – суперуголь по-белорусски. Новая разработка химического факультета БГУ, которая получила премию Международного конкурса научных проектов в России. Как команде ученых удалось обойти сотни конкурентов, узнаем из первых уст.

Юрий Царев, ведущий:

Давайте расскажем, что такое суперуголь.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов переработки научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, доктор химических наук, профессор:

У него несколько направлений, в том числе и для пищи тоже. Допустим, утилизация нефтепродуктов. И тогда это суперэффективное калорийное топливо. Вот Ярослав именно этим и занимается.

Юрий Царев:

Ярослав, чем отличается на розжиге суперуголь от обычного угля?

Ярослав Скугаревский, студент первого курса химического факультета БГУ:

Суть в том, что этот уголь содержит на своей поверхности поры, как и любой другой активированный уголь. Соответственно, в эти поры заходят нефтепродукты, они там остаются в этих порах, и затем можно этот уголь сжигать. И за счет того, что он уже содержит в себе нефтепродукты, горит не только уголь, но и нефтепродукты, которые на нем сорбированы. От этого калорийность выше.