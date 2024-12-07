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Игорь Карпенко прокомментировал процесс сбора подписей: прошёл спокойно

07 декабря 2024 07:58
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Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатами в Президенты прошел спокойно. Так прокомментировал завершившийся накануне период электоральной кампании председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко прокомментировал процесс сбора подписей: прошёл спокойно-2

Далее будет вестись проверка подписей, регистрация кандидатов, согласно законодательству и определенным срокам, а с 1 января начнется агитация за кандидатов, которая продлится вплоть до выборов Президента. По словам Игоря Карпенко, на этапе сбора подписей официальных жалоб, которые бы требовали рассмотрения, в ЦИК не поступало.

# Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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