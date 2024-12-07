Игорь Карпенко прокомментировал процесс сбора подписей: прошёл спокойно

Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое – за креативность? Правда ли это, узнали у психолога

Из-за этого в психологии даже возникло деление людей на типы по складу ума: гуманитарии и технари. Давайте разбираться, чем они отличаются и не утратило ли своей актуальности такое деление людей на две группы.