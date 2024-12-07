Прямой эфир

7 декабря «Минск-Арена» примет грандиозное шоу «Время наших побед»

07 декабря 2024 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время наших побед. Это вечером 7 декабря подтвердят спортсмены и артисты, которые примут участие в грандиозном шоу в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 декабря «Минск-Арена» примет грандиозное шоу «Время наших побед»-2

В качестве зрителей приглашение туда получили студенты со всей Беларуси. Телеверсия проекта выйдет в эфире ОНТ 8 декабря в 17:50. Как отмечают организаторы, главная мысль представления, которая будет выражена спортсменами с помощью тел, элементов, танца, в том, что время наших побед здесь и сейчас. Если все сложится, у шоу обязательно будет продолжение. В нем примут участие 700 человек, 400 из которых спортсмены, в основном представляющие гимнастические виды.

# Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал
07 декабря 2024 08:19

В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал

Игорь Карпенко прокомментировал процесс сбора подписей: прошёл спокойно
07 декабря 2024 07:58

Игорь Карпенко прокомментировал процесс сбора подписей: прошёл спокойно

Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое – за креативность? Правда ли это, узнали у психолога
06 декабря 2024 19:49

Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое – за креативность? Правда ли это, узнали у психолога