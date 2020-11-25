«Учреждения здравоохранения загружены». Какая ситуация в Ленинском районе с коронавирусом?

Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до конца ноября здесь сдадут два новых дома, еще четыре в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8. Это более 700 квартир, все они предназначены для многодетных семей. До конца года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в следующем почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа. Что еще нового в Ленинском, какие вопросы волнуют местных жителей? Об этом и многом другом поговорили с главой администрации Ленинского района. В студии «Большого города» Петр Шостак.

Илона Волынец, ведущая:

Чуть больше месяца остается до нового года, можно уже подводить какие-то итоги. Год был очень непростой. Вы как руководитель района, как оцените итоги, может, в первую очередь с экономической точки зрения?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

Да, на самом деле, 2020 год был и остается непростым как для нашего района, так и страны. Это и эпидемиологическая ситуация в стране, и политическая, тем не менее экономика Ленинского района показывает положительную динамику развития. Мы сегодня имеем прирост по объему промышленного производства на уровне семи процентов к уровню 2019 года. При этом хочу отметить, что треть продукции поставляется на экспорт. Из 12 доведенных прогнозных показателей, которые доведены Ленинскому району, 10 мы успешно по итогам девяти месяцев выполняем и планируем выполнить по итогам года. Илона Волынец:

А вообще эпидемия коронавируса как-то повлияла на социально-экономическую жизнь района? Широкие улицы, зелёные зоны, велодорожки. В Ленинском районе продолжается развитие инфраструктуры и строительство жилья Петр Шостак:

Хочется отметить, что да, есть и отдельные проблемные отрасли. Это в первую очередь, конечно, сфера услуг. Сегодня транспортные перевозки, сегодня туристические услуги, сегодня услуги гостиниц, услуги общепита существенно просели. Да, мы это видим, видим, что в сфере услуг только в нашем районе 14 предприятий показывают свою убыточную работу. Это, конечно, плохо. Но мы видим, как только в летний период времени пандемия немножко пошла на спад, не немножко, а существенно, мы увидели, что уже минус четыре предприятия, которые допустили убытки. Сегодня и другие предприятия показывают положительную динамику в своем развитии. Я думаю, что если мы победим коронавирус, то ситуация у нас быстро восстановится.

Илона Волынец:

Какая сейчас ситуация во всех учреждениях здравоохранения в вашем районе? Как врачи справляются? Петр Шостак:

Хочется отметить, что поликлинический блок справляется вполне эффективно, мы там не видим особых проблем. Конечно, наши стационарные учреждения здравоохранения сегодня работают с больными COVID-19, они загружены, можно сказать, под полную свою загрузку. Естественно, там немножко напряжение существует, но ввиду того, что все-таки в этот период времени COVID-19 протекает мене напряженно, все-таки у нас с симптомами не более 20 процентов заболевших, поэтому ситуация не такая уж напряженная, в сравнении с весной. Илона Волынец:

А сами вы болели коронавирусом?

Петр Шостак:

К счастью, нет. При этом я даже не был контактом первого уровня. Хочу сказать, что да, я дважды сдавал тест (весной и осенью), но это лишь было потому, что надо было получить справки. Одну на медкомиссию. Мне сказали: «Пока не будет сдан тест, вы не получите эту справку». А вторую – при очередном обследовании. Я сдал этот тест. Тест сдавал дважды, но вообще я тест сдаю каждый день. Какой? Расскажу. Ввиду того, что я каждый день 10-12 километров прохожу пешком. Это после работы, после 20:00. Вот если я эти 10 – 12 километров прохожу пешком быстрым шагом и у меня все нормально, то я считаю, что я здоров. Илона Волынец:

Это вы так добираетесь домой?

Петр Шостак:

Нет. Это я совершаю вечернюю прогулку ежедневную. Илона Волынец:

Сейчас у нас введен обязательный масочный режим в городе: в общественном транспорте, в торговых центрах. Как вам кажется, насколько минчане эпидемиологически разумные? Петр Шостак:

Эпидемиологически подготовленные. На самом деле мы расслабились. Вот если брать первую волну весной, то мы более щепетильно относились к этому.