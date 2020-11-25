Анатолий Исаченко 26 ноября проведёт личный приём граждан в Столбцовском районе

Новости Беларуси. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан. Так, уже завтра, 26 ноября, со своими вопросами можно обратиться к заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием пройдет с 14 до 16 часов в Столбцовском районе в здании Вишневецкого сельского исполкома по предварительной записи. Обратиться с волнующими вопросами могут в том числе индивидуальные предприниматели и юрлица, а также их представители.

Такой прямой диалог для граждан – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, а для чиновников – эффективный инструмент мониторинга работы местной власти.