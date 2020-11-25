Широкие улицы, зелёные зоны, велодорожки. В Ленинском районе продолжается развитие инфраструктуры и строительство жилья

Новости Беларуси. Чего не хватает в новых микрорайонах Ленинского района, и появятся ли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района. Илона Волынец, ведущая:

Расскажите, какими темпами строится жилье в Ленинском районе? Расскажите о новых микрорайонах.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

Если брать отдельно взятый Ленинский район, то программой жилищного строительства на 2020 год доведен показатель по строительству жилья 80 тысяч сот квадратных метров. Мы его в обязательном порядке выполним. Сегодня у нас уже три жилых дома введены в эксплуатацию, завершено строительство 6 жилых домов, сегодня работают приемочные комиссии по приемке этих домов. Три дома будут введены в эксплуатацию в ноябре, и три дома – в декабре. Дома уже находятся под отоплением, практически готовы к заселению. И в дальнейшем программой жилищного строительства наш Ленинский район будет активно заниматься, ежегодно мы будем строить не менее 100 тысяч квадратных метров жилья. Восемь домов на следующий год уже будет начато строительством буквально в ноябре, в декабре. И все последующие годы, а это как минимум пять – шесть лет, мы будем иметь по 100 тысяч метров квадратных жилья. И все это жилье будет строиться практически в Лошице. Сегодня у нас уже есть оконченные строительством пять микрорайонов в Лошице.

Илона Волынец:

Это уже какой-то отдельный город. Город в городе. Петр Шостак:

Так и будет в итоге. У нас сегодня в Лошице проживает 45 тысяч населения. Мы прирастем еще на 35 тысяч. Это будет 80 тысяч, даже не среднестатистический город нашей страны, а это уже серьезный город в стране. Поэтому 80 тысяч, пять микрорайонов. Сегодня мы застраиваем (из этих пяти) три. «Учреждения здравоохранения загружены». Какая ситуация в Ленинском районе с коронавирусом? Илона Волынец:

Жилье – это, конечно, хорошо. Инфраструктура не отстает?

Петр Шостак:

Нет, мы стараемся в данном случае, чтоб инфраструктура шла рядом. У нас застраивается микрорайон Лошица-9, в сентябре мы в Лошице-9 ввели детский сад, в следующем году к началу учебного года мы введем школу на 1020 мест. Дальше у нас идет проектирование детского сада и школы в Лошице-8, потому что сейчас мы активно строим жилье в Лошице-8. Да, вот здесь, возможно, мы немного и будем запаздывать, но у нас сегодня и в Лошице-9 школа введется, через дорогу буквально будет расположена, поэтому напряжения особого не будет. Да, на самом деле у нас в районе периодически создается напряженность с детскими садами, загрузка на уровне 140 процентов у нас. Илона Волынец:

То есть все-таки эта проблема тоже актуальна? Петр Шостак:

Есть, она актуальна. При этом хочу сказать, что у нас есть 100-тысячный микрорайон Серебрянка, который был застроен в 70-е годы прошлого столетия, вот там мы сегодня имеем огромное количество и детских дошкольных учреждений, и школ, которые абсолютно не загружены. Илона Волынец:

И они готовы чуть что принять к себе. Петр Шостак:

Да. Они готовы. Многие жители Лошицы туда уже возят своих детей.

Илона Волынец:

Но это же тоже вопрос удобства. А сейчас все хотят как? Чтобы вышел из подъезда, перешел через дорогу и сразу попал в школу и детский садик, никто не хочет возить на автобусах, на личном транспорте детей, потому что утром это вопрос удобства. Петр Шостак:

Я согласен, но когда в этих наших микрорайонах загрузка в группе в детском саду 25, в отдельных 30 человек, но это списочная загрузка, ни в одной группе нет столько детей. Ходит 60, максимум 70 процентов списочной численности, поэтому те же 20 детей. Но в Серебрянке есть группы, в которых пять детей, семь. Илона Волынец:

Почти индивидуальное обучение. Петр Шостак:

Да, практически индивидуальное обучение. Конечно, там внимания ребенку будет гораздо больше, чем в тех группах, в которых по 20-25 человек. Илона Волынец:

Тут уже решать родителям. Как думаете, учитывая все планы, удастся ли Лошице избежать ошибки Каменной Горки?