Не спешите отдавать деньги на год вперёд. Всё об аренде жилья в одном материале

Поиск квартиры – процесс весьма трудоемкий, поэтому, чтобы избежать лишней суеты, многие прибегают к помощи агентств по оказанию риэлтерских услуг. Выбирать подобную организацию юристы советуют с толком и расстановкой. На рынке много компаний-однодневок, которые ловят доверчивых клиентов на какой-нибудь особо вкусный вариант и требуют за это заплатить кругленькую сумму. А после подписания договора оказывается, что квартира мечты только что была сдана, а другие варианты ничем не отличаются от тех, что вы могли найти самостоятельно.

Александр Костюкевич, юрист:

Риэлторское агентство должно быть зарегистрировано и с лицензией. Можно проверить информацию на сайте Министерства юстиции, там есть реестр риэлторских организаций. Я рекомендую заключать договор именно поиск вариантов по факту. Если мы самостоятельно нашли объявление на сайте, оно может быть от имени собственника оформлено либо от имени агентства недвижимости, то в данном случае оплачивать за просмотр вариантов либо за подбор вариантов не требуется. У нас есть постановление Советов министров № 386 от 14 марта 2008 года, которое определяет и фиксирует стоимость риэлторских услуг.

Если вы нашли хорошее жилье по приятной цене в центре города, да и хозяин невероятно сговорчив – повод насторожиться. Не спешите отдавать деньги за аренду на год вперед. Авансы или залоги вообще табу, пока вы не проверили необходимые документы, как минимум паспорт и свидетельство о государственной регистрации.

Александр Костюкевич:

Если мы снимаем квартиру на длительный срок, мы должны помнить, что по правилам, по законодательству мы должны заключить договор найма, который подлежит обязательной регистрации в расчетно-справочных центрах либо в исполнительном комитете. Только с момента госрегистрации он вступает в силу. В обязательном порядке мы должны определить срок его действия. Он может быть бессрочным, может на определенный срок. Но если у нас договор официально заключен, то возможность в одностороннем порядке расторгнуть договор у нас незначительная. Если наш наниматель нарушает условия договора: не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, арендную плату, то прежде чем его выселить, мы должны за месяц обратиться к нему с претензией и инициировать расторжение договора, если он не отреагирует, потом нужно будет обратиться в суд.

Взыскать задолженность по оплате у нанимателя – тоже дело не из легких. Чаще всего такие споры решаются в судебном порядке. Александр Костюкевич:

Если мы уже заключили договор найма, то законодательство предоставляет право передавать квартиру по акту приема-передачи, но это необязательное условие. Такие акты я рекомендую составлять и подписывать, потому что это в будущем лишит возможности манипулировать и злоупотреблять своим правом. Если мы отражаем, что вот передано такое-то имущество, есть определенные недостатки в бытовой технике либо в каких-то электротехнических товарах, то это все можно зафиксировать. Также возможно сфотографировать и уже к этому акту приложить определенную фотографию, чтобы в дальнейшем каких-то необоснованных претензий и с одной, и со второй стороны не поступало.