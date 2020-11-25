Прямой эфир

«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом

25 ноября 2020 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брестские первоклашки запустили флешмоб поддержки. Для маленьких пациентов детских больниц, которые столкнулись с коронавирусом, школьники своими руками смастерили поделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом-1

Добавить позитива в непростые будни – такая идея первоклашек пришлась по душе педагогам и родителям. Малыши постоянно живут в информационном фоне пандемии. Справиться с давлением можно через творчество. Из подручных материалов (бумаги, дерева, синтепона) ребята создали несколько десятков работ.

«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом-4

Эмилия Мелешко, ученица педагогического комплекса «Ясли-сад начальная школа № 11 Бреста»:
Делаем мы поделки детям для того, чтобы они раньше выздоровели и были счастливы. И чувствовали себя как дома.

«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом-7

Ольга Андриевич, воспитатель педагогического комплекса «Ясли-сад начальная школа № 11 Бреста»:
Дети нарисовали елочки, красивые открытки, также смастерили елочки, чтобы было именно новогоднее настроение.

«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом-10

В преддверии новогодних праздников поделки смогут украсить фойе больниц. Свои работы дети передадут, конечно же, с пожеланиями скорейшего выздоровления. Ребята надеются, что флешмоб добра поддержат и другие школьники.

# Коронавирус # общество # Эмилия Мелешко # Ольга Андриевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Исаченко 26 ноября проведёт личный приём граждан в Столбцовском районе
25 ноября 2020 06:36

Анатолий Исаченко 26 ноября проведёт личный приём граждан в Столбцовском районе

Все автомобилисты должны быть готовы к гололёду и снегу. 25 ноября стартует профилактическая акция ГАИ
25 ноября 2020 06:23

Все автомобилисты должны быть готовы к гололёду и снегу. 25 ноября стартует профилактическая акция ГАИ

Как работают дружинники? Направляемся вместе в рейд
24 ноября 2020 20:38

Как работают дружинники? Направляемся вместе в рейд