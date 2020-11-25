«Чтобы они раньше выздоровели». Брестские первоклашки смастерили поделки для детей, которые болеют коронавирусом

Новости Беларуси. Брестские первоклашки запустили флешмоб поддержки. Для маленьких пациентов детских больниц, которые столкнулись с коронавирусом, школьники своими руками смастерили поделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брестские первоклашки запустили флешмоб поддержки. Для маленьких пациентов детских больниц, которые столкнулись с коронавирусом, школьники своими руками смастерили поделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добавить позитива в непростые будни – такая идея первоклашек пришлась по душе педагогам и родителям. Малыши постоянно живут в информационном фоне пандемии. Справиться с давлением можно через творчество. Из подручных материалов (бумаги, дерева, синтепона) ребята создали несколько десятков работ.
Эмилия Мелешко, ученица педагогического комплекса «Ясли-сад – начальная школа № 11 Бреста»:
Делаем мы поделки детям для того, чтобы они раньше выздоровели и были счастливы. И чувствовали себя как дома.
Ольга Андриевич, воспитатель педагогического комплекса «Ясли-сад – начальная школа № 11 Бреста»:
Дети нарисовали елочки, красивые открытки, также смастерили елочки, чтобы было именно новогоднее настроение.
В преддверии новогодних праздников поделки смогут украсить фойе больниц. Свои работы дети передадут, конечно же, с пожеланиями скорейшего выздоровления. Ребята надеются, что флешмоб добра поддержат и другие школьники.