150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске

Новости Беларуси. В Советском районе более 150 человек приняли участие в соревнованиях санитарных формирований, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они прошли в рамках комплексных учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне. Это представители организаций и предприятий района. Было предусмотрено пять этапов. Во время учений отработали навыки пользования специальным снаряжением в очаге комбинированного и химического поражения, а также инфекционного заражения. Прошли и теоретическую подготовку.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Эти соревнования проводятся не только для того, чтобы проверить, кто способный и наиболее подготовленный в вопросах оказания медицинский помощи, но и, безусловно, чтобы убедиться в отработке практических действий касательно медицинской помощи. В очередной раз напомнить, как необходимо работать. Об алгоритмах. Потому что здесь присутствуют и работники МЧС, и работники Минздрава.

Алена Цедрик, сотрудница предприятия:

Сегодня мы отрабатывали как теорию, так и практику. Помогали пострадавшим, поэтому, если что-то случится, мы будем знать, как оказать помощь человеку.