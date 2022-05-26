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150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске

26 мая 2022 13:42
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Новости Беларуси. В Советском районе более 150 человек приняли участие в соревнованиях санитарных формирований, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске-1

Они прошли в рамках комплексных учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне. Это представители организаций и предприятий района. Было предусмотрено пять этапов. Во время учений отработали навыки пользования специальным снаряжением в очаге комбинированного и химического поражения, а также инфекционного заражения. Прошли и теоретическую подготовку.

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Эти соревнования проводятся не только для того, чтобы проверить, кто способный и наиболее подготовленный в вопросах оказания медицинский помощи, но и, безусловно, чтобы убедиться в отработке практических действий касательно медицинской помощи. В очередной раз напомнить, как необходимо работать. Об алгоритмах. Потому что здесь присутствуют и работники МЧС, и работники Минздрава.

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске-7

Алена Цедрик, сотрудница предприятия:
Сегодня мы отрабатывали как теорию, так и практику. Помогали пострадавшим, поэтому, если что-то случится, мы будем знать, как оказать помощь человеку.

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске-10

По итогам соревнований были определены лучшие команды, которые представят район на городских соревнованиях.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Ольга Мельченко # Алена Цедрик # Фотофакт

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