Учитывался опыт СВО. Учения территориальной обороны прошли в Гомельской области

Белорусам небезразлично, что будет со страной. Мы и голосовали за мир и стабильность, которые есть в Беларуси и чего многим сейчас не хватает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но если понадобиться, то белорусы готовы встать на защиту страны. Для этого и проводятся постоянные учения войск территориальной обороны. На неделе такие маневры прошли в Гомельской области, которые, как отметил губернатор Крупко, стали не демонстрацией силы, а всего лишь подтверждением того, что мы в любом случае сможем за себя постоять.

Отдельный стрелковый батальон территориальных войск получил задачу перейти к обороне второго рубежа, сосредоточив основные усилия на направлении: Логуны, Носовичи.

По легенде, в сторону границы Беларуси выдвинулась группа десантников соседнего государства. Задача защитников белорусского Отечества – ни пяди земли врагу. Это не просто сценарий учений – оборонительная квинтэссенция страны. На ликвидацию противника отправляются подразделения территориальных войск, областной инспекции охраны животного и растительного мира и Вооруженных сил.

Боевой эпизод по смоделированной ситуации – это не демонстрация силы, а очередная шлифовка слаженности действий. Тактическое учение в юго-восточном регионе позволяет бойцам и должностным лицам отработать на практике то, что изучено в теории.

Андрей Кравченко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

На примере всех локальных конфликтов, опыта специальной военной операции мы видим, что вопросы территориальной обороны – пристальный, ключевой момент. Потому что это, по сути, резерв Вооруженных сил, который выполняет вспомогательные, дополнительные и где-то даже основные задачи. У нас задач много, это охрана и оборона объектов, борьба с соответствующими силами. Но вместе с тем мы понимаем, что где-то на каких-то определенных моментах, как здесь, мы будем выполнять задачи совместно с Вооруженными силами по отражению возможных факторов агрессии.

Фактор обороны занимает важное место в общей системе национальной безопасности. Это своеобразное подкрепление регулярной армии. А совместные учения помогают отработать координацию действий. В случае с нынешними, в фокусе инженерные войска.

Антон Ляпич, старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

Проходят сборы с военнообязанными, и осуществляется их подготовка по специальности «сапер». В рамках сбора они прошли подготовку, вспомнили свои навыки по военно-учетной специальности. Кто-то впервые был назначен на эту должность, естественно, получили эти навыки и знания. И в рамках учения они их применяют на практике. То есть это минирование местности, устройство противотанковых минных полей, как вручную, так и средствами механизации. Подготовка к разрушению зданий, чтобы не дать противнику проникнуть вглубь нашей территории.

Андрей Суденко, военнообязанный:

Проходил военную службу в Гродно, закрепили, хорошее дали обучение инженерно-саперному делу, произвели минное заграждение противотанковыми минами ТМ-62М. Экипаж отработал отлично, модернизация проходит, техника поступает новая. Работать надо, естественно, проходить новое обучение.

Машинист металлургического завода Андрей Суденко прошел воинскую службу 30 лет назад, а сейчас с гордостью признается, что успел воспитать еще одного защитника Отечества. Сын Андрея не так давно принял воинскую присягу. Тем временем отец совершенствует навыки сапера, а вместе с товарищами готовится к взрыву заброшенного склада. В фундамент заложили 150 килограммов тротила.