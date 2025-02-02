В музее истории ВОВ открылась уникальная временная экспозиция, посвящённая 80-й годовщине Победы
Помнить о подвиге. Уникальная временная экспозиция – «Раритеты музея», посвященная 80-й годовщине Победы открылась в музее истории Великой Отечественной войны. Ежемесячно здесь будут презентовать по одному предмету, который позволит глубже понять события того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым представили пистолет-пулемет «ТМ-44». Оружие было собрано руками партизан. На нем сохранилась даже дарственная надпись генерал-майору Комарову. Под этим псевдонимом воевал легендарный партизанский командир, Герой Советского Союза Василий Захарович Корж. В 1949-ом году ценный экспонат был передан в музей истории Великой Отечественной войны. И сейчас он принадлежит к коллекции, имеющей статус историко-культурной ценности категории №1.
Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
За каждым этим предметом какая-то интересная и уникальная история. Это история и Великой Отечественной войны, и конкретного подвига, и конкретного человека. Нам было очень непросто сделать этот отбор, поскольку предметов у нас много, более 164 тысяч в общей сложности.
Уникальный проект музея нацелен на более глубокое раскрытие событий времен войны через тщательно подобранные экспонаты. Каждый предмет – свидетель истории, за которым скрываются судьбы людей.
Алексей Ятковский, учащийся Минского городского кадетского училища:
Для меня тема Великой Отечественной войны очень знакома. Потому что в моей семье воевал мой прадед Алексей Черняев. И его родителям даже приходило похоронное письмо о том, что его не стало в живых. Но так получилось, что в итоге он выжил и вернулся домой. Поэтому мои родители, бабушка и дедушка, очень много мне рассказывали на тему Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что мы должны помнить и никогда не забывать о том, какой ценой нам досталась наша суверенная Беларусь.
В течении этого года для жителей и гостей столицы будут представлены: рукописный партизанский журнал бригады «Пламя» 1943-го года с фронтовыми сводками и патриотическими стихами; орден, прошедший путь от Советско-финляндской войны, икона-оберег, с которой воевал белорусский художник и другие уникальные экспонаты.