Прямой эфир

Второй день белорусские правоохранители сражаются за звание лучших на международном турнире в Дубае

02 февраля 2025 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Смелость, тактика и мастерство. Второй день белорусские правоохранители сражаются за звание лучших на международном турнире в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день белорусские правоохранители сражаются за звание лучших на международном турнире в Дубае-2

Чтобы добиться успеха в сегодняшнем испытании необходимы четкие и быстрые действия, а также молниеносное принятие ответственных решений. Справляться с препятствиями нашим спецназовцам помогает продуманная командная работа. По условиям этапа второго дня соревнований – снайпер команды должен подняться на третий этаж и точным выстрелом поразить мишень. После этого его группа взламывает дверь, перемещается по зданию, обнаруживает и нейтрализует условного противника. Напомним, на международном турнире в ОАЭ нашу страну представляют команды «Алмаз», ОМОН и СОБР. Конкуренцию нашим парням составляют порядка сотни коллективов из почти 50 стран.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В деревне Жиличи приступили к реконструкции дворцово-паркового ансамбля XIX века
02 февраля 2025 13:39

В деревне Жиличи приступили к реконструкции дворцово-паркового ансамбля XIX века

«Эстафета Победы» преодолеет более 3,5 тысячи километров по территории Беларуси
02 февраля 2025 13:31

«Эстафета Победы» преодолеет более 3,5 тысячи километров по территории Беларуси

МВД Беларуси: в 2024-м зарегистрировано 1 436 злодеяний с участием несовершеннолетних
02 февраля 2025 10:53

МВД Беларуси: в 2024-м зарегистрировано 1 436 злодеяний с участием несовершеннолетних