Смелость, тактика и мастерство. Второй день белорусские правоохранители сражаются за звание лучших на международном турнире в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы добиться успеха в сегодняшнем испытании необходимы четкие и быстрые действия, а также молниеносное принятие ответственных решений. Справляться с препятствиями нашим спецназовцам помогает продуманная командная работа. По условиям этапа второго дня соревнований – снайпер команды должен подняться на третий этаж и точным выстрелом поразить мишень. После этого его группа взламывает дверь, перемещается по зданию, обнаруживает и нейтрализует условного противника. Напомним, на международном турнире в ОАЭ нашу страну представляют команды «Алмаз», ОМОН и СОБР. Конкуренцию нашим парням составляют порядка сотни коллективов из почти 50 стран.