Что готовят к Году благоустройства в Брестской области – поговорили с Игорем Брилевичем

2025 год в Беларуси объявлен Годом благоустройства. Каждый шаг в этом направлении – вклад в будущее, где комфорт и качество жизни станут неотъемлемой частью повседневности. Мы находимся в агрогородке Беловежский. Это одно из преуспевающих хозяйств не только в регионе, но и в стране. В чем секрет успеха? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ и членом Совета Республики, председателем Брестского областного Совета депутатов Игорем Максимовичем Брилевичем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Игорь Максимович, в стране завершилась избирательная президентская кампания. Александр Лукашенко получил безоговорочную поддержку избирателей. Как вы можете оценить электоральный марафон и за какое будущее голосовали вы? «Наш Президент – наша победа»

Игорь Брилевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я считаю, что вся электоральная кампания, которая недавно завершилась в нашей стране и на Брестчине, она может быть охарактеризована теми словами, которые сегодня уже стали на самом деле нашим национальным девизом: наш Президент – наша победа. Именно это объединяло всех тех людей, которые буквально с первых минут открытия избирательных участков приходили на них, чтобы отдать свой голос. Общаясь с ними, с членами избирательных комиссий: что явилось тем объединяющим фактором, который заставил, побудил в едином порыве прийти на избирательный участок? Самым популярным словом и ответом было слово «мир». Это то, что характеризует политику нашего Президента на протяжении всех этих 30 лет. То настроение, с которым люди приходили на избирательные участки, словами передать очень сложно. Это нужно чувствовать. Та атмосфера, которая буквально царила в каждом, без исключения, уголке нашей страны, а я много посетил избирательных участков, общаясь с людьми разного возраста, с нашей молодежью, с большим удовлетворением хочу отметить, что среди молодежи явка была даже больше, чем в среднем по области. И для меня это тоже событие, потому что мой старший сын тоже впервые принимал участие в выборах Президента и отдал свой голос за действующего главу государства. Это яркое, просто ярчайшее свидетельство тех свершений, тех дел великих, которые наш народ сумел обеспечить за годы суверенитета под руководством нашего главы государства. Наш Президент, его слово веское, его слово ценят, к нему прислушиваются. Конечно же, за таким лидером не то что приятно идти, это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. Я во многих электоральных кампаниях принимал участие в их организации, проведении. За все эти годы я не припомню никогда такого единого душевного порыва, когда люди приходили: голосуем за Батьку, голосуем за мир, голосуем за нашу страну. Виолетта Шаблинская:

Многие, кстати, говорили именно «за Батьку». Это уже привычно среди белорусов. Игорь Брилевич:

Давайте говорить откровенно, что наш Батька самый лучший. В чем секрет успеха передового хозяйства?

Виолетта Шаблинская:

Мы находимся с вами в агрогородке Беловежский. Это одно из преуспевающих хозяйств не только в регионе, но и в стране. На ваш взгляд, в чем секрет успеха? Игорь Брилевич:

Секрет успеха любого производства в первую очередь заключается в людях. В том, насколько созданы для них нормальные условия для труда, заработка, развита социальная сфера, жилищно-транспортная инфраструктура. Безусловно, такие хозяйства, как «Беловежский», уделяют самое пристальное внимание вопросам подготовки и воспитания кадров. Очень важно на сегодня, в наше время, буквально с самого раннего возраста, можно сказать, с детского сада, прививать детям любовь к труду, любовь к сельскому образу жизни. Безусловно, те масштабы производства, которые здесь мы можем видеть, они впечатляют. На сегодня «Беловежский» – это многопрофильное производство, которое объединяет в себе не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее глубокую переработку. Сейчас мы планируем реализовывать очень крупный, серьезный инвестпроект, который будет исполняться в рамках программы, которая утверждена, определена нашим Президентом, «Один район – один проект». Это строительство собственного мясокомбината. На сегодня производственные мощности «Беловежского» позволяют перерабатывать до 30 тысяч тонн мясного сырья в год. Виолетта Шаблинская:

Игорь Максимович, 2025 год объявлен Годом благоустройства, что открывает пятилетку качества в Беларуси. Какие проекты вы можете выделить, которые реализуются и планируют еще реализовать в Брестской области? Какие проекты ждать в Брестской области к Году благоустройства?