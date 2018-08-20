«Учитесь снимать просто на телефон»: как проектировщица дорог стала фотографом и завела блог по позированию

Александра Гиро, фотограф:

Когда мне пишут молодые фотографы, я им всегда советую: «Учитесь фотографировать просто на телефон». Потому что, когда вы начинаете фотографировать на телефон и, например, минимализм – когда вы начинаете видеть какую-то композицию, вы учитесь в этот момент.

И фотографировать нужно постоянно.

Если ты каждый Божий день фотографируешь, ты научишься. Если ты не фотографируешь, а считаешь, что ты – обалденный фотограф, то ты вряд ли научишься. Для меня профессиональный фотограф и фотограф-любитель отличаются именно результатом. Потому что фотограф-любитель тоже сделает тебе красивый кадр. Но этот кадр будет один на тысячу. А профессиональный фотограф тебе стопроцентно отдаст 120 фотографий, которые тебе понравятся, которые будут хороши. Именно вот этот результат, который даёт профессиональный фотограф и отличает его от фотографа-любителя.

У Александры свой блог по позированию, где она учит людей, как при помощи выгодных поз сделать отличные фотографии даже мобильным телефоном.

Больше подробностей и работы Александры – в видеоматериале.