24 августа в Беловежской пуще покажут летучих мышей

Новости Беларуси. 24 августа в Беловежской пуще пройдёт ночь летучих мышей.

Как сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», в пятницу будет читаться лекция об охране рукокрылых. После этого будет экскурсия по пуще, где покажут летучих мышей.

Лекция начнётся в 13:00, а экскурсия состоится с 20:30 до 23:00. Во время прогулки по лесу экскурсовод расскажет о летучих мышах и привычной для них среде обитания.

Это мероприятие проводится в рамках природоохранного проекта. Ведущим станет Александр Шпак – хироптеролог, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам.

Осенью прошлого года в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ темой стали залетающие на балкон к белорусам летучие мыши.