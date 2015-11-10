Столичные школьники собрали робота и заняли с ним четвертое место на Всемирной олимпиаде в Катаре

Новости Беларуси. Триумф белорусских школьников на Всемирной олимпиаде роботов в Катаре. В своей номинации отечественный Волот обошел почти сотню соперников и попал в пятерку лучших. В состязании принимали участие более 4,5 тысяч талантливых ребят из 50 стран мира.

Этот робот Волот – тезка зубра – символа чемпионата мира по хоккею-2014. Несмотря на внешние отличие от спортивного собрата, он также принес известность своей стране, но уже на Всемирной олимпиаде роботов в Катаре.

За 48 секунд Волот обошел своих соперников из таких технологически развитых стран, как Япония, Южная Корея и США. Белорусский интеллектуал занял достойное четвертое место.

Его создатели – столичные школьники. Так, судьбу 13-летнего Алексея предопределили родители и записали в кружок программирования. О чем парень, кстати, ни разу не пожалел. А 15-летний Богдан увлекался сложными конструкторами с раннего детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Быков, автор робота:

Обычно сборка робота у нас занимает 25 минут. Но на конкурсе нам нужно было его быстрей всего собрать, потому что там нужно было сделать дополнительное задание, которое мы не знали до самих соревнований.

Если Алексей – мозговой центр в команде, то Богдан контролирует процесс и следит за тем, чтобы робот выполнял команды четко и без сбоев. На конструирование и программирование Волота у талантливого дуэта ушел почти год.

Богдан Капенкин, создатель робота:

Мы сначала думали над конструкцией робота, а программу писали под самого робота, которого мы собрали, потому что под каждого робота надо писать свою индивидуальную программу.

В Катаре ребята выступали в средней возрастной группе. По условиям соревнований, на поле произвольно выставляются кубики разных цветов. Робот «считывает» систему координат и отправляется за необходимым элементом. Схватив первый кубик-сокровище, он «узнает», куда ему двигаться дальше.

Богдан Капенкин, создатель робота:

Он должен собрать эти четыре кубика и привезти их в финишную зону.

Волот заточен под определенную команду и выполнять свои функции может только на этом поле. Но научив его безукоризненно следовать поставленным задачам, ребятам под силу создать любой интеллектуальный механизм.

Глеб Карней, тренер команды:

Вы даете им искусственный интеллект – они могут построить полноценного робота андроида, вы даете им двигатель, который может поднять машину в воздух, – они строят вам автономный летающий аппарат.

И кто знает, может, именно эти юные белорусы в будущем заставят машины летать, а роботов – смотреть и видеть.