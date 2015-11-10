Таблетки от селфи: это уже реальность

Новости Великобритании. Наконец-то найден способ помочь тем несчастным, которые страдают от селфи-зависимости, также известной, как нарциссизм или «сильная деформация большого пальца», сообщает газета The Daily Star.

Предполагается, что анти-селфи таблетки помогут людям высвободиться из тисков всепоглощающего желания поворачивать камеру на себя, чтобы сфотографироваться.

На самом деле, это не лекарство, а мятные конфетки, принимая которые, нам просто нужно скрестить пальцы и надеяться, что произойдет эффект плацебо.

Несмотря на то, что они не обладают свойствами, помогающими облегчить тягу к фотографированию себя, как только выбранный вами получатель откроет коробку с этими «таблетками», он поймёт, что это намёк, и, возможно, перестанет делать селфи.

Как бы там ни было, уже сегодня вы можете купить их за $15 и, например, анонимно отправить, в случае, если вы слишком боитесь сказать кому-то в лицо что-то типа: «Да всем плевать на вашу новую причёску, незачем выкладывать столько её фото!»

Перевод: Светлана Конашевская