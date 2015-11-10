Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 8 ноября: обсуждение речи Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность

Самое главное событие прошедшей недели – это, конечно, церемония вступления вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в должность. Церемония прошла в новом формате. Это заслуживает, конечно, отдельного внимания и отдельного обсуждения. Но, безусловно, говорить мы сегодня больше будем о речи Президента. Это фактически программное заявление, и мы фактически услышали план работы на следующие пять лет.

Гости в студии:

Вадим Ипатов, директор Национально центра законодательств и правовых исследований Республики Беларусь;

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕСООМ;

Сергей Пигарев, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»;

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета Белорусского государственного университета, профессор;

Драгомир Карич, председатель парламентской группы дружбы депутатов Сербии и Беларуси, почетный консул Беларуси в Белграде.