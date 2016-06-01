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В Минской области стали чаще раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

01 июня 2016 14:15
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Новости Беларуси. В Минской области стали чаще раскрываться преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Причем, даже относительно новые формы деятельности преступников - интернет-магазины - не «смущают» правоохранителей и следователей. «Стражи закона» постоянно совершенствуют свои знания в сфере высоких технологий.

Так, к примеру, в Солигорском районе за последние два года раскрыты уголовные дела по трем интернет-магазинам, которые работали по запутанным схемам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Наркотики

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