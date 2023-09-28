Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?

Новости Беларуси. Нестандартные вопросы – справедливые решения. После летнего перерыва профсоюзные юристы возобновили выездные приемы по всей стране. Только в Могилевской области за такой правовой консультацией обратились 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи проходят с участием прокурорских работников. Под пристальным вниманием – вопросы соблюдения нанимателями гарантий в области охраны труда, порядка и сроков выплаты заработной платы и не только. Репортаж Юлии Мычки.

В Шкловском районе на прием записались пять человек. Среди них машинист насосных установок местного коммунального предприятия Александр Малышенко. В начале лета мужчина засобирался в отпуск, как ему вдруг сообщили, что продлевать трудовой контракт (который заканчивается 31 июля) с ним не планируют. На работу он может больше не являться, а за отпуск получит компенсацию. Такой неожиданный поворот выбил мужчину из колеи. На предприятии он работает три года, дисциплинарных нарушений не было, конфликтов тоже. И пока Малышенко подыскивал себе новую работу, оказалось, что он все еще числится на старой.

Александр Малышенко, житель Шклова:

Мне не отдали трудовую книжку. Мне не выплатили компенсацию за отпуск. Меня не пустили до этого отпуск. Тогда я заподозрил что-то неладное. И когда я позвонил в отдел кадров, мне сказали: «А вы же работаете! Как так?»

В этой истории комиссия усмотрела целый ряд грубых нарушений со стороны нанимателя. Не исключено, что при подтверждении озвученных фактов делом могут заняться и сотрудники правоохранительных органов.

Ирина Алданова, прокурор Шкловского района:

Решается достаточно большой процент тех проблем, с которыми обращаются граждане. На моей практике порядка 80 % мы решаем.

Еще более детального изучения вопроса требует обращение Анны Поляковой, которая шесть лет проработала в местном хозяйстве техником-осеменатором. Ее зарплата была сдельно-премиальной. Простыми словами – деньги она получала за каждый приплод теленка. В конце лета она уволилась по состоянию здоровья, но чуть раньше провела очередное осеменение. Потомство от него должно появиться на свет спустя 8 месяцев. Фактически работа выполнена, но кто за нее заплатит?

Анна Полякова, жительница Шклова:

Наниматель отказывается мне платить за родившихся теляток после увольнения, которые будут еще рождаться, на сегодня еще 8 месяцев.

По подсчетам Анны, цена вопроса – 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что наниматель как будто подстраховался на этот случай. В положении об оплате труда указано, что полный расчет с работником производится на момент увольнения. С учетом норм законодательства, а также правовых актов самого предприятия возможно, что точку в этом споре сможет поставить только суд. И если до него дойдет, профсоюз готов помочь составить исковое заявление бесплатно.

Светлана Сергеенко, председатель Шкловского районного объединения профсоюзов:

Люди сами многих законов не знают, поэтому они идут к нам. Это действительно хорошо, ведь не каждый может найти эти денежные средства, чтобы нанять адвоката, но мы, профсоюзы, помогаем бесплатно.