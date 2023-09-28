Прямой эфир

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?

28 сентября 2023 21:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нестандартные вопросы – справедливые решения. После летнего перерыва профсоюзные юристы возобновили выездные приемы по всей стране. Только в Могилевской области за такой правовой консультацией обратились 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи проходят с участием прокурорских работников. Под пристальным вниманием – вопросы соблюдения нанимателями гарантий в области охраны труда, порядка и сроков выплаты заработной платы и не только.

Репортаж Юлии Мычки.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-1

В Шкловском районе на прием записались пять человек. Среди них машинист насосных установок местного коммунального предприятия Александр Малышенко. В начале лета мужчина засобирался в отпуск, как ему вдруг сообщили, что продлевать трудовой контракт (который заканчивается 31 июля) с ним не планируют. На работу он может больше не являться, а за отпуск получит компенсацию. Такой неожиданный поворот выбил мужчину из колеи. На предприятии он работает три года, дисциплинарных нарушений не было, конфликтов тоже. И пока Малышенко подыскивал себе новую работу, оказалось, что он все еще числится на старой.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-4

Александр Малышенко, житель Шклова:
Мне не отдали трудовую книжку. Мне не выплатили компенсацию за отпуск. Меня не пустили до этого отпуск. Тогда я заподозрил что-то неладное. И когда я позвонил в отдел кадров, мне сказали: «А вы же работаете! Как так?»

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-7

В этой истории комиссия усмотрела целый ряд грубых нарушений со стороны нанимателя. Не исключено, что при подтверждении озвученных фактов делом могут заняться и сотрудники правоохранительных органов.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-10

Ирина Алданова, прокурор Шкловского района:
Решается достаточно большой процент тех проблем, с которыми обращаются граждане. На моей практике порядка 80 % мы решаем.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-13

Еще более детального изучения вопроса требует обращение Анны Поляковой, которая шесть лет проработала в местном хозяйстве техником-осеменатором. Ее зарплата была сдельно-премиальной. Простыми словами – деньги она получала за каждый приплод теленка. В конце лета она уволилась по состоянию здоровья, но чуть раньше провела очередное осеменение. Потомство от него должно появиться на свет спустя 8 месяцев. Фактически работа выполнена, но кто за нее заплатит?

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-16

Анна Полякова, жительница Шклова:
Наниматель отказывается мне платить за родившихся теляток после увольнения, которые будут еще рождаться, на сегодня еще 8 месяцев.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-19

По подсчетам Анны, цена вопроса – 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что наниматель как будто подстраховался на этот случай. В положении об оплате труда указано, что полный расчет с работником производится на момент увольнения. С учетом норм законодательства, а также правовых актов самого предприятия возможно, что точку в этом споре сможет поставить только суд. И если до него дойдет, профсоюз готов помочь составить исковое заявление бесплатно.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-22

Светлана Сергеенко, председатель Шкловского районного объединения профсоюзов:
Люди сами многих законов не знают, поэтому они идут к нам. Это действительно хорошо, ведь не каждый может найти эти денежные средства, чтобы нанять адвоката, но мы, профсоюзы, помогаем бесплатно.

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?-25

В этом году в адрес только профсоюзов Шкловского района поступило 32 обращения, 20 из которых в основном касались трудовых отношений. 17 решены положительно – это значит, что трудовые права заявителя были восстановлены. Профсоюз – инструмент силы для работника. Пользоваться или нет – право каждого, но если возник спор, есть двери, за которыми вам всегда помогут.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Убирает проблемы с кожей. Что поможет избавиться от перхоти?
28 сентября 2023 20:39

Убирает проблемы с кожей. Что поможет избавиться от перхоти?

«За основу я беру кипрей». Рецептом травяного чая поделился автор
28 сентября 2023 20:38

«За основу я беру кипрей». Рецептом травяного чая поделился автор

Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана в 2023 году посетить Беларусь
28 сентября 2023 20:36

Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана в 2023 году посетить Беларусь