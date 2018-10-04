К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон?

Новости Беларуси. В Беларуси в самом разгаре отопительный сезон. В первую очередь теплом обеспечили социальные учреждения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это школы, детские сады и больницы. А вот тепло в некоторые дома поступит чуть позже. Но строго по графику, предупреждают специалисты. На данный момент к отоплению жилфонд подключают во всех регионах страны.

Правда, с разной скоростью. Пока в этом процессе лидируют минчане. 70 процентов квартир уже отапливается в Гродненской области. 38 процентов – показатель Могилевского региона. За ним идет Минская и Витебская области. Пока погода балует брестчан. В этой области подключено всего лишь 4 процента жилфонда. А в Гомельской области подача тепла в квартиры и вовсе началась только сегодня.

Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Подключение отопления в жилых домах прошло в соответствии с графиками, но не позднее чем за 5 дней. Если брать город Минск, то второго числа началось подключение жилищного фонда, соответственно к 7 числу – 100 жилфонда будет подключено. Но необходимо понимать, что по завершению подключения осуществляются операции по наладке оборудования, поэтому если в конкретно взятую квартиру тепло не пришло, то рекомендую вам обращаться в диспетчерскую службу.