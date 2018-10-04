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К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон?

04 октября 2018 16:50
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Новости Беларуси. В Беларуси в самом разгаре отопительный сезон. В первую очередь теплом обеспечили социальные учреждения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -1

Это школы, детские сады и больницы. А вот тепло в некоторые дома поступит чуть позже. Но строго по графику, предупреждают специалисты. На данный момент к отоплению жилфонд подключают во всех регионах страны.

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -4

Правда, с разной скоростью. Пока в этом процессе лидируют минчане. 70 процентов квартир уже отапливается в Гродненской области. 38 процентов – показатель Могилевского региона. За ним идет Минская и Витебская области. Пока погода балует брестчан. В этой области подключено всего лишь 4 процента жилфонда. А в Гомельской области подача тепла в квартиры и вовсе началась только сегодня.

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -7

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -9

Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Подключение отопления в жилых домах прошло в соответствии с графиками, но не позднее чем за 5 дней. Если брать город Минск, то второго числа началось подключение жилищного фонда, соответственно к 7 числу – 100 жилфонда будет подключено. Но необходимо понимать, что по  завершению подключения осуществляются операции по наладке оборудования, поэтому если в конкретно взятую квартиру тепло не пришло, то рекомендую вам обращаться в диспетчерскую службу.

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -12

Отопительный сезон 2018 проходит без особенностей. К встрече холодов и морозов готово все оборудование. Специалисты проверили и провели ремонт котлов и систем отопления. Есть необходимые запасы топлива. Ждёт своего часа и снегоуборочная техника. Идет активная заготовка песчано-соляных смесей. Одним словом, объявлена полная готовность к зимнему сезону.

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -15

К встрече холодов и морозов оборудование готово: как в Беларуси начался отопительный сезон? -17

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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