Учитель о современных детях: в гаджетах они не только зависают, наше молодое поколение замечательное

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александра Сакулевич, победитель республиканского конкурса «Учитель года – 2023», учитель русского языка и литературы Средней школы №4 г. Минска:

Наше молодое поколение замечательное. И в гаджетах они не только зависают. Они узнают там столько нового! В том же TikTok. Ко мне часто приходят ученики на урок и говорят: мы посмотрели про такого писателя, и оказывается… Я для себя из этого беру что-то новое.

Наверное, дело в том, что я не считаю их эгоцентричными, грубыми и какими-то еще с отрицательной стороны. Они замечательные дети.

Я очень счастливый учитель, потому что меня любят ученики. Уроки намеренно мне никогда не срывали, но столкновения интересов конечно были. Все учащиеся хотят повыше отметку, индивидуального подхода и внимания. И тогда нужно разговаривать, оставлять после уроков или на перемене, обращаться к родителям, классному руководителю. Учитель же не одинокий в школе.

Евгений Пустовой:

А вас хватает на всех?

Александра Сакулевич:

Очень хотелось бы, чтобы хватало, но у учителя тоже есть эмоции, ресурсы и ограничения. Но я тогда абсолютно честно своим ученикам говорю, что сейчас не могу, сейчас меня не хватит, давай потом. И они очень положительно на это реагируют. Мне кажется, им становится понятнее, что учитель, оказывается, тоже человек.

Они очень пугаются, когда видят меня в метро. Мне кажется, учащиеся иногда думают, что мы роботы, которые обитают в классной комнате, уроки заканчиваются – и все.

Евгений Пустовой:

Вы ведете соцсети?

– Нет, мне не хватает на это времени.