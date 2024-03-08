Учитель музыки семь раз обманывал смерть. Рассказываем удивительную историю

Это Фране Селак, ему 94. В СМИ его давно прозвали джентльменом удачи. А все потому, что простой учитель музыки семь раз обманывал смерть, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В 1962 году поезд, на котором ехал Фране, сошел с рельсов и упал в реку. Через год хорват летел в самолете и вывалился из него, когда дверь внезапно распахнулась. В 1966-м автобус, в котором ехал Селак, упал в реку. В 1970-м мужчину ждало крещение огнем – сгорел его автомобиль. А в 1973-м едва не сгорел он сам из-за неисправного топливного насоса. Проблемы с машинами не отпускали Селака. В 1995-м учителя сбил автобус. А спустя год после попытки уйти от столкновения с грузовиком, его авто повисло на краю обрыва. Селак успел выпрыгнуть из автомобиля. Так кто те счастливчики, которые избежали своего «пункта назначения»?