Учитель года-2006 Ирина Клевец: Я учу писать шпаргалки учеников 10 и 11 классов. Даже конкурс устраиваем на лучшую

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечала учитель года-2006, член специального Фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов, председатель клуба «Хрустальный журавль», который объединяет неравнодушных к своей профессии учителей, Ирина Клевец.

Первый вопрос будет немного провокационный. Это касается скандала, правда, слава Богу, не у нас, а в Казахстане. У меня несколько задач из учебника, который чиновники от образования в Казахстане запретили категорически, хотя дети в восторге. Я задачу озвучу: «Мряка друсит пусики. На друську одного пусика Мряка тратит полдолгика. Сколько долгиков истратит Мряка на друську восьми пусиков?» Я не рассчитываю на точный ответ. Вы за или против?

Ирина Клевец:

Я просто против такой трактовки. Любая задача должна быть для детей развивающей. Такая задача явно для речи учеников не будет развивающей.

Дети в восторге? Дело в том, что дети могут быть в восторге от чего угодно, но подача материала должна быть такой, которая воспитывает детей. И речь детей должна быть воспитана. Дело в том, что такая подача материала, мне кажется, не будет способствовать развитию речи ребенка.

А что будет способствовать? Ведь я знаю, что Вы – педагог с нестандартными взглядами. И, возможно, именно поэтому Вы победили на том самом конкурсе.

Ирина Клевец:

Еще нужна определенная смелость учителю. То есть нужен креатив. Учитель боится иногда отойти от традиционной методики, поскольку она прогнозируема. То есть учитель в принципе может спрогнозировать результат урока, этапы.

А вот Вы говорите боится. Почему боится? Я отчасти знаю ответ на этот вопрос. Потому что, может быть, слишком много бюрократии в школе, этих ненужных бумаг? А, может, и нужных, но мешающих подготовиться к уроку.

Ирина Клевец:

Сложно учителю выйти за рамки традиционной методики. Сложно, потому что, да, на самом деле есть бюрократические подходы. Это не секрет.

А вот как избавиться? Абсолютно все учителя говорят, что много бумажной работы. И даже руководители школ, и даже чиновники от Министерства образования говорят. А вот как избавиться?

Ирина Клевец:

Нужна хорошая методическая помощь. К сожалению, методическая служба в нашей республике в настоящее время, грубо говоря, находится в загоне. Я думаю, что методисты, которые могли бы оказать помощь учителям и уменьшить количество бумаг, чтобы учитель мог не тратить время на оформление пустых бумаг, а потратить время на подготовку к уроку, нестандартному уроку, методическая служба могла бы помочь во многом.

По поводу нестандартного подхода. Я для себя сделал открытие: оказывается, в Москве в качестве эксперимента, возможно, это и приживется, реализуется так называемое подушевое финансирование школы. То есть если школа готовит хороших учеников, значит и денег она будет из бюджета получать больше. Наш министр образования высказывался весьма позитивно о таком эксперименте. Как Вы на это смотрите, как учитель-практик?

Ирина Клевец:

Я смотрю положительно. Потому что если учитель работает результативно, то он должен получать достойную оплату своего труда.

В настоящее время есть разница в оплате, если очень хорошо разработана система оплаты в школе. То есть, например, по трудовому договору учитель имеет возможность получать доплаты, например, за подготовку к Олимпиадам предметным, за результативность при поступлении в вуз. Но это на уровне школе разрабатывается.

Есть еще доплата, которую иногда управление образование учителям в некоторых районах предлагает. Учителям, которые на самом деле работают результативно.

А в основном большой разницы между учителем, который работает результативно, и тем, кто работает, скажем так, не очень результативно, в настоящее время нет. Поэтому я думаю, что как только такая разница появится, то во многом и престиж учебного заведения, и престиж учителя, который работает результативно, это поднимет.

На днях наткнулся на готовые ответы на домашние задания, которые с удовольствием покупают родители для своих учеников на ночной книжной ярмарке в Минске. Наверняка и в книжных магазинах продаются. Я не знаю.

Ирина Клевец:

Это не проблема. Теперь домашние задания можно делать, используя сборники домашних заданий, получать ответы. Я это не поддерживаю.

А кто поддерживает? Ведь кто-то это издает, кто-то разрешает.

Ирина Клевец:

Предложение рождает спрос. В настоящее время, я так понимаю, что родителям, скорее всего, выгодней не тратить свое личное время на то, чтобы иногда ребенка заставить, заинтересовать. Проще дать ему сборник с ответами. Ребенок делает домашнее задание, и родители в меньшей степени беспокоятся о том, что такой подход к домашним заданиям не развивает ребенка, не развивает никаких мыслительных умений. То есть это просто галочка, что сделано домашнее задание.

Я думаю, что в первую очередь родители должны отказаться от покупки таких сборников.

А вот в этой ситуации куда смотрит, предположим, Министерство образования? Почему им не наложить запрет на выпуск сборников?

Ирина Клевец:

Но ведь эти сборники не имеют грифа Министерства образования и Национального института образования. Они не рекомендованы. То есть это подпольный вариант, который издается просто в угоду спросу. Причем, я хочу сказать, что там часто бывают ошибки. Это достаточно распространенный вариант по математике, по физике, по химии. Ошибки есть в этих сборниках домашних заданий. Поэтому учитель, давая домашнее задание, должен понимать: либо ученик сам делал, либо делал, используя сборник. То есть типичные ошибки проскакивают.

По поводу проверки. Не так давно у нас был чиновник из Министерства образования и он нам категорически отказался признаться, что когда-то, будучи студентом, он пользовался, а, может, и не пользовался шпаргалками. А Вы можете взять на себя смелость и признаться?

Ирина Клевец:

Я пользовалась шпаргалками.

Дело в том, что я даже учу писать шпаргалки учеников 10 и 11 классов. Даже конкурс устраиваем на лучшую. Для того, чтобы написать хорошую шпаргалку, надо проработать очень хорошо материал. Шпаргалка – это хороший конспект. Поэтому я подхожу к шпаргалкам, как к умению выделять главное.

Репетиторы – ваши враги или ваши партнеры? И то, что поступить в вуз сегодня невозможно без репетитора, – это правда или миф?

Ирина Клевец:

Нельзя так огульно говорить: враги или друзья. Все зависит от того, какую цель ставит родитель, который обращается к репетитору, в каких условиях находится ребенок. Если ребенок находится в ситуации, в школе, в которой нет преподавателя-профессионала, который может давать материал на достойном уровне, в принципе, можно сдать без репетитора. До 40 баллов – разве что педагогический вуз, скажем так.

И если ребенок обучается в школе, где есть учитель-профессионал, если школа дает возможность для отработки материала. Это может быть направление, когда большее количество часов в других школах, может быть, например, факультатив.

Все равно ведь это колоссальные нагрузки. Медики часто на вас обижаются. Мол, из школы здоровых детей не выходит. Это действительно так? Вы ведь биолог.

Ирина Клевец:

Да, к сожалению, это действительно так.

Это школа виновата?

Ирина Клевец:

Я бы так огульно школу не винила, потому что и сколиоз, и нарушение зрения. 70%, насколько я знаю, даже по нашей школе, детей выходит с нарушением зрения после 11 класса. Но это не только школа. Это и компьютер, за которым дети занимаются дома, то есть достаточно много времени тратиться и на это. Большой объем материала.

Понимаете, никуда не денешься от того, что растет объем содержания, поскольку наука идет вперед. В биологии каждые 20 лет идет обновление знаний. И тот материал, который преподавали 20 лет назад, и то, что мы даем теперь, – это очень разные вещи. 20 лет назад никто не давал детям знания по биотехнологии, генной инженерии, клеточной. Но, в то же время, ребенок должен выходить, хотя бы имея представление о том, о чем мы говорим. Чтобы имел хотя бы представление, что такое ГМО.

Вы, мне показалось, педагог невероятно демократичных взглядов. Может, Вы разрешаете своим ученикам не придерживаться делового стиля одежды. Я, если честно, не то, что против, но и не очень за.

Ирина Клевец:

Я не могу своим ученикам разрешать или не разрешать. Я работаю в гимназии. Есть устав гимназии, который предполагает деловой стиль одежды. Хотя, в общем, я к этому отношусь лояльно. С одной стороны, есть правила, которые должен выполнять ученик, посещая уроки в гимназии, подчиняться уставу гимназии. С другой стороны, синтетическая форма одежды, которая предлагается, – не самый хороший вариант для того, чтобы целый день сидеть и чувствовать себя комфортно.